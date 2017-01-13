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Ученые нашли в иранской пустыне 12 килограммов предполагаемых метеоритов

12:56 13.01.2017
Фото с сайта urfu.ru
Фото с сайта urfu.ru
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На родину вернулись участники иранской метеоритной экспедиции, организованной Уральским федеральным университетом. Ученые УрФУ Михаил Ларионов и Николай Кругликов, а также инженеры-исследователи Александр Пастухович и Дмитрий Замятин с 1 по 11 января искали метеориты в пустыне Лут (Иран).

По словам участников, экспедиции удалось собрать порядка 12-14 килограммов образцов, схожих по свойствам с метеоритами.

«Мы проверяли найденные материалы на магнитность, используя палки с магнитом на конце», - рассказал инженер-исследователь УрФУ, участник Иранской метеоритной экспедиции Дмитрий Замятин.

По словам руководителя поисковой группы Александра Пастуховича, часть образцов команда оставила в Shahid Bahonar University of Kerman (Иран) для исследований.

«Мы с ребятами уверены, что 80 % найденного вещества действительно метеориты», - добавил Александр Пастухович.

Участники Иранской метеоритной экспедиции вернулись в Екатеринбург 11 января. Поисковые работы осуществлялись в течение недели, в состав поехавших в Иран вошли участники Антарктической метеоритной экспедиции — Александр Пастухович и Михаил Ларионов. Научным руководителем также является профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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13.01.2017, 13:26
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