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На YouTube рассказали, как астронавты Apollo пересекли пояс Ван Аллена

09:52 16.01.2017

На YouTube-канале Curious Droid был опубликован ролик, в котором его авторы рассказали о том, каким образом американским пилотируемым кораблям миссии Apollo удалось пройти через пояс Ван Аллена (радиационный пояс Земли).


Стоп-кадр из видео в YouTube

Сообщается, что астронавты пересекали пояс два раза: в течение 3,5 часов на пути к Луне и 2,5 часов, по дороге обратно на Землю. Все остальное время экипаж находился в относительно безопасной для здоровья зоне.

Авторы Curious Droid считают, что пояс Ван Аллена миссия Apollo пересекала в наименее опасных местах и в самую спокойную космическую погоду. Для защиты кораблей от излучения, по словам создателей ролика, применялись материалы на основе алюминия, стали и полиэтилена.

Темы: Гипотезы, открытия, Видео ролики, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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16.01.2017, 22:24
Гость: XeX

Фейк не только "полет на Луну", а и вся космонавтика. Все эти вещи связанные с "деятельностью в космосе" снимают на Земле в специальных студиях с бассейнами, макетами, комп. графикой и т.д. ЖПС работает от наземных антенн по методу триангуляции на разных длиннах волн. Ракеты взлетают на 20-30 км, а потом по параболе падают в океан или пустыню вдали от посторонних. Таким образом масоны дурят население нашего мира уже больше полувека, скрывая истинное его устройство.
16.01.2017, 21:19
Гость: Александр

найдите описание конструкции корабля . найдете что нить про полиэтилен алюминий и лр. пишите
16.01.2017, 14:45
Гость: Если

инженеры-ракетчики все такие неудивительно что все нынешние российские ракеты-носители сделаны пятьдесят с лишним лет назад.
Особенно метр свинца порадовал.. Не все ведь умственно отсталые троечники как вы.
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