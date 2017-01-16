На YouTube рассказали, как астронавты Apollo пересекли пояс Ван Аллена

На YouTube-канале Curious Droid был опубликован ролик, в котором его авторы рассказали о том, каким образом американским пилотируемым кораблям миссии Apollo удалось пройти через пояс Ван Аллена (радиационный пояс Земли).



Стоп-кадр из видео в YouTube

Сообщается, что астронавты пересекали пояс два раза: в течение 3,5 часов на пути к Луне и 2,5 часов, по дороге обратно на Землю. Все остальное время экипаж находился в относительно безопасной для здоровья зоне.

Авторы Curious Droid считают, что пояс Ван Аллена миссия Apollo пересекала в наименее опасных местах и в самую спокойную космическую погоду. Для защиты кораблей от излучения, по словам создателей ролика, применялись материалы на основе алюминия, стали и полиэтилена.