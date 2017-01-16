48 лет назад на орбите Земли появилась первая в мире космическая станция

16 января 1969 года на орбите Земли произошла стыковка двух космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5», которые образовали первую в мире экспериментальную космическую станцию с космонавтами на борту. Это событие стало важной вехой в освоении человечеством околоземного пространства и дало старт созданию долговременных орбитальных станций «Салют», «Мир», МКС.



Рисунок художника, стыковка кораблей «Союз-4» и «Союз-5» 16 января 1969 года. Космонавты Хрунов и Елисеев в скафандрах «Ястреб» вышли в открытый космос и перешли из одного корабля в другой, используя бытовые отсеки как шлюзовые камеры. Фото Lunokhod 2 с сайта wikimedia.org

Космические корабли «Союз-4» и «Союз-5» были запущены с космодрома Байконур 14 и 15 января 1969 года. Космонавт Владимир Шаталов пилотировал «Союз-4», а на борту корабля «Союз-5» находились три космонавта: Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Стыковка двух кораблей была осуществлена 16 января. Во время стыковки активным кораблем был «Союз-4», стыковочный узел которого был оборудован штырём. Стыковочный узел «Союза-5» был оборудован приёмным конусом. До расстояния в 100 метров между кораблями сближение осуществляла автоматика, но на завершающем этапе саму стыковку осуществляли командиры кораблей Шаталов и Волынов.

В соответствии с поставленной задачей полета после стыковки два космонавта должны были перейти из одного корабля в другой через открытый космос (возможность перехода через стыковочный узел тогда не была разработана) и вернуться на Землю на другом корабле.

На 35-м витке вокруг Земли космонавты экипажа «Союз-5» Алексей Елисеев и Евгений Хрунов вышли в открытый космос и вошли в орбитальный отсек корабля «Союз-4». Операция заняла 37 минут. Телетрансляцию перехода космонавтов из одного пристыкованного корабля в другой через открытый космос наблюдали тысячи советских телезрителей. И все телезрители могли наблюдать за тем, как Хрунов, выйдя из люка, вдруг замер и перестал двигаться. Оказалось, что у космонавта не работала система вентиляции и охлаждения, и понадобилось несколько минут, чтобы разобраться: причиной был всего лишь невключенный тумблер. В итоге операция перехода была завершена успешно. Космонавты Елисеев и Хрунов благополучно перешли на борт «Союза-4», доставив Шаталову… свежие газеты, которые вышли уже после того, как он поднялся на орбиту.

Через четыре с половиной часа после перехода корабли расстыковались, и «Союз-4» с экипажем уже из трех космонавтов (Шаталов, Елисеев и Хрунов) 17 января 1969 года осуществил штатную посадку. А вот приземление «Союз-5» с Борисом Волыновым едва не закончилось трагедией. Приборный отсек отделился от спускаемого аппарата только при входе в атмосферу. Спуск пошёл нештатно по баллистической траектории с огромными перегрузками. К счастью, катастрофы не произошло и, несмотря на нештатный спуск, жесткую посадку и полученные травмы, Борис Волынов через несколько часов после посадки участвовал в традиционном рапорте космонавтов руководству страны, а затем продолжил службу в отряде космонавтов, совершив ещё один космический полёт на «Союзе-21».