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Смертоносные вирусы назвали причиной появления человека

10:23 17.01.2017

Биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Сан-Франциско нашли доказательства того, что сложные живые организмы, включая человека, появились из-за вирусов. Ученые выяснили, что смертоносные для бактерий бактериофаги, попав внутрь микробов, создают структуры, аналогичные клеточному ядру в эукариотах.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Статья исследователей опубликована в журнале Science.

Эукариоты — большая группа организмов, которые состоят из клеток, обладающих ядром. Эта органелла содержит генетическую информацию в виде молекул ДНК. Такая структура делает геном (совокупность генов и межгенных участков) более защищенным от различных процессов, происходящих в клетке, и позволяет ему быть более сложным. Появление ядра считается одной из причин возникновения многоклеточных растений и животных. Однако ни одна из существующих гипотез происхождения органеллы, в том числе та, что предполагает участие бактериофагов, не получила широкого признания среди ученых.

Ученые визуализировали размножение вирусных частиц внутри бактерии Pseudomonas chlororaphis. Для этого они выявили важные белки бактериофага, участвующие в этом процессе, и соединили их с зеленым флуоресцентным белком (GFP), чтобы по выделению света определить местонахождение молекул в клетке микроба. Оказалось, что одним из самых активных вирусных белков является gp105. Эти молекулы объединяются в защитную капсулу, окружающую ДНК бактериофага и позволяющую ей копироваться. Другой белок — PhuZ — формирует веретено, которое держит капсулу в центре микроба. Вся структура напоминает клеточное ядро, которое отсутствует у бактерий.

Исследователи пришли к выводу, что ДНК бактериофага должна участвовать в синтезе РНК-молекул, которые покидают капсулу и отправляются к рибосомам. Последние участвуют в сборке вирусных белков и формировании зрелых бактериофагов. Подобный процесс происходит и в клетках с ядром, где ДНК является матрицей для синтеза информационной РНК, обеспечивающей, в свою очередь, синтез закодированных в генах белков.

По мнению ученых, результаты исследования помогут понять, как простые живые организмы, например бактерии, могли эволюционировать в сложные многоклеточные существа, живущие на Земле в настоящее время.

Темы: Гипотезы, открытия, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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17.01.2017, 14:39
Гость: Зоя

Ученые давно доказали, что "эволюционного развития" не было.
Не найдено(ни в виде останков в окаменелостях, ни в приполярных широтах в условиях сильных морозов, ни в жизни в труднопроходимых джунглях) ни одного переходного вида. НИ ОДНОГО. Все живые существа производили только себе подобных, и какими были родители, такими рождались и дети. Что только наличествовало в истории мира, так это вымирание или истребление человеком животных и птиц. К слову, символ Фонда охраны дикой природы имени Джеральда Даррелла - истребленная нелетающая птица дронт.
+
Все животные, птицы, рыбы, насекомые - совершенны и все они сотворены Богом в конечном совершенном виде.
И человек - вершина творения Бога, совершенен и богоподобен.
А что человек взял да и появился благодаря каким-то вирусам -ЧУШЬ СОБАЧЬЯ.
17.01.2017, 14:09
Гость: Мик

Типа макроорганизмы всего лишь носители микроорганизмов.
17.01.2017, 13:35
Гость: Александр

Спасибо за информацию
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