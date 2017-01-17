Ученые смоделировали невидимые вихри, создаваемые дронами

Специалисты Исследовательского центра Эймса смоделировали потоки воздуха, которые создает квадрокоптер DJI Phantom 3.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Анимацию опубликовали на YouTube-канале NASA's Ames Research Center.

Моделирование осуществлялось с целью изучения аэродинамических характеристик аппарата, и показало, что между четырьмя винтами, находящимися на Х-образной раме, возникают сложные воздушные завихрения.

В симуляции области высокого давления показаны красным цветом, а области низкого - синим.

Удвоение числа роторов, по словам ученых, также в 2 раза увеличивает тягу аппарата, что позволит данному беспилотнику поднимать тяжелые предметы и стать автономным средством для грузовых перевозок.