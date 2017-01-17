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Московский метрополитен выпустил собственное приложение для Apple

11:11 17.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Московский метрополитен выпустил специальное приложение для пассажиров столичной подземки, пользующихся устройствами Apple.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в транспортном комплексе столицы.

Сейчас приложение доступно в App Store, а в скором времени оно должно появиться и у пользователей гаджетов на платформе Android.

С помощью приложения пользователи смогут построить оптимальный маршрут. Например, можно рассчитать время в пути и проложить его с учетом не только метро и МЦК, но и электричек, а также наземного общественного транспорта и пешего маршрута.

Одной из особенностей приложения является то, что в нем подробно описаны переходы с указанием лестниц и эскалаторов. Также можно узнать наличие свободных мест на перехватывающих парковках метро и какие культурные заведения находятся рядом со станциями, как к ним проехать и во сколько обойдется поездка по выбранному маршруту. Кроме того, пользователи смогут оставить заявку на сопровождение маломобильного пассажира, пополнить карту «Тройка», узнать расписание поездов «Аэроэкспресс» и получить информацию о билетах и правилах пользования метрополитеном.

Информация о закрытиях станций и участков линий, а также информация о сбоях в движении поездов, обновляется в режиме online.

Темы: Apple, Метро в России, Смартфоны и коммуникаторы, ГУП «Московский метрополитен»
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