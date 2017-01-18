Сибирские ученые нашли опровержение версии о кратере Тунгусского метеорита

Красноярские и новосибирские ученые считают, что знаменитое озеро Чеко, которое считалось кратером Тунгусского метеорита, старше катастрофы.

Такие выводы были сделаны после научной экспедиции, в рамкой которой было проведено исследование озера заповедника «Тунгусский» на предмет реконструкции прошлого климата по донным отложениям.

Озеро известно тем, что находится максимально близко к предполагаемому эпицентру Тунгусской катастрофы 1908 года, сообщает «Российская газета».

В девяностые годы на данном озере работали итальянские ученые, предположившие, что оно является кратером или следом от Тунгусского взрыва, но его возраст ученым установить не удалось.

По словам российских ученых, их исследование показало, что самая глубокая точка взятых озерных отложений имеет возраст порядка 280 лет.

Также отмечается, что в Тунгусском заповеднике имеются и более глубокие почти круглые озера, которые похожи на Чеко, и, вероятно, они имеют аналогичное геологическое происхождение.

Таким образом, считают специалисты, происхождение озера Чеко никак не связано с падением метеорита. Оно существовало задолго до Тунгусской катастрофы.