Сегодня москвичи смогут увидеть невооруженным глазом астероид Веста
Сегодня, 18 января 2017 года, астероид Веста будет находиться на расстоянии порядка 229 млн км от Земли.
Наблюдать его невооруженным глазом (при ясной погоде) смогут жители Москвы. Астероид станет самым ярким в 2017 году, так как будет находиться в противостоянии с Солнцем, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Весту можно будет наблюдать на широте Москвы всю ночь (с 17:00 мск до 07:00 мск) в созвездии Рака. В период противостояния блеск Весты достигнет 6,2 m (звездной величины).
Напомним, Веста - второй по массивности объект в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Он был открыт 29 марта 1807 года Генрихом Ольберсом и назван в честь богини Весты - хранительницы домашнего очага.
Это единственный астероид, который виден невооруженным глазом с Земли в ясную ночь. Его размер составляет 576 км в поперечнике.