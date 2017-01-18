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Сегодня москвичи смогут увидеть невооруженным глазом астероид Веста

14:29 18.01.2017
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Сегодня, 18 января 2017 года, астероид Веста будет находиться на расстоянии порядка 229 млн км от Земли.

Наблюдать его невооруженным глазом (при ясной погоде) смогут жители Москвы. Астероид станет самым ярким в 2017 году, так как будет находиться в противостоянии с Солнцем, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Весту можно будет наблюдать на широте Москвы всю ночь (с 17:00 мск  до 07:00 мск) в созвездии Рака. В период противостояния блеск Весты достигнет 6,2 m (звездной величины).

Напомним, Веста - второй по массивности объект в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Он был открыт 29 марта 1807 года Генрихом Ольберсом и назван в честь богини Весты - хранительницы домашнего очага.

Это единственный астероид, который виден невооруженным глазом с Земли в ясную ночь. Его размер составляет 576 км в поперечнике.

Темы: Интересные факты в мире науки, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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18.01.2017, 21:10
Гость: Несомненно

так и будет. Кроме шуток!
18.01.2017, 15:54
Гость: А в скором будущем все атеисты смогут увидеть

Самого Господа Бога, который их отошлет в места обетованные.
18.01.2017, 14:50
Гость: Веста - замечательно!

Ожидаются ли астероиды: Калина, Гранта?
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