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Голодание признали способом продления жизни

14:37 18.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Ограничение калорийности пищи продлевает жизнь и уменьшает риск возникновения возрастных заболеваний

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне и Национального института старения выяснили, что умеренная низкокалорийная диета может продлевать жизнь у людей. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав результаты двух исследований на обезьянах.

Статья опубликована в журнале Nature Communications, кратко о научной работе сообщает издание Gizmodo.

Показано, что ограничение калорийности пищи продлевает жизнь и уменьшает риск возникновения возрастных заболеваний у многих животных (например, у грызунов), однако оставалось неизвестным, как оно влияет на скорость старения приматов, к которым также относятся Homo sapiens. В конце 1980-х годов были запущены два крупномасштабных исследования воздействия малокалорийной диеты на макак-резусов (Macaca mulatta). Эти обезьяны являются модельным организмом для изучения процесса старения людей, поскольку их геном на 93 процента идентичен человеческому. Кроме того, ряд анатомических, физиологических и других биологических черт макак-резусов аналогичен таковым у Homo sapiens.

Одно из исследований с участием 76 обезьян проводилось в Висконсинском университете. Во втором 121 животное изучалось специалистами одного из подразделений Национального института старения (NIA). Выводы, к которым пришли ученые из различных центров, оказались противоречивыми. Так, результаты первого исследования показали, что ограничение калорийности улучшило состояние организма и продлило жизнь животным. В NIA не зафиксировали статистически значимого влияния диеты на животных.

Ученые провели дополнительный анализ данных, полученных в ходе обеих научных работ, чтобы выяснить причины различий в результатах. Оказалось, что исследования отличались друг от друга по ряду показателей. Например, в NIA изучали влияние диеты на молодых животных, хотя ограничение калорийности выгодно для взрослых и пожилых обезьян. Также были найдены расхождения в составе пищевых продуктов. Так, макак-резусов в Висконсинском университете кормили едой с высоким содержанием сахара, поэтому животные, получавшие мало калорий, оказались более худыми, чем обезьяны из контрольной группы.

С учетом различий, исследователи пришли к выводу, что умеренное ограничение калорий на 30 процентов продлевало жизнь приматам (в среднем, на два года у самцов, и на шесть — у самок). При этом снижается риск возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя исследования влияния низкокалорийной пищи на людях не планируется, ученые считают, что результаты анализа помогут разработать диеты, продлевающие жизнь у людей.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире, Открытия в области медицины и здоровья
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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18.01.2017, 20:54
Гость: ...приучал циган

лошадь не есть.
Почти приучил уже,да лошадь взяла и сдохла от голода.
18.01.2017, 20:19
Гость: ВВВ

Блин, а не догадался, отчего пенсию 8700 руб включая проездную карту, дали. Значит, буду жить вечно!!!
18.01.2017, 20:18
Гость: Кирилл.

До ВОСРы Русские люди ни про каких таких макак-резусов из Висконсинского университета слыхом не слыхивал, но зато строго соблюдали посты, а их, на минуточку, в году 4 штуки (многодневных) + ещё среды и пятницы. Вот потому-то и жили наши прадеды и прабабки по 100 и более лет и в ус себе не дули (у столетних бабок, если кто не в курсе, тоже усы с бородой растут)!
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