РКС инвестирует в создание и производство инновационных звездных датчиков

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приобрел 33,4% доли участия в уставном капитале ООО «Азмерит», разработчике миниатюрных звездных датчиков на кристалле для микро- и наноспутников. РКС планирует наладить серийное производство этих ключевых элементов системы ориентации космических аппаратов и использовать их при создании малоразмерных спутников.



Изображение с сайта roscosmos.ru

Инвестиции планируется осуществлять в два этапа. Средства будут направлены на проведение опытно-конструкторской работы, предусматривающей проведение полного цикла наземных испытаний опытных образцов малогабаритных датчиков. В 2017 году планируется подготовить опытные образцы изделий для вывода на рынок, а с 2018 года – начать продажи датчиков российским коммерческим компаниям и предприятиям Роскосмоса. Ожидается, что высокая конкурентоспособность разработки и быстрый рост спроса на малые космические аппараты к 2019 году позволят вывести российские датчики на международный рынок.

В рамках реализации проекта на мощностях РКС будет создано производство для изготовления корпусов и плат, а также монтажа микросхем. Крупноузловую сборку изделий будут производить сотрудники ООО «Азмерит». Для проведения вибродинамических и термовакуумных испытаний готовых изделий планируется задействовать возможности холдинга РКС, который обладает одними из лучших в России испытательными стендами.

Заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров: «Использование потенциала высокотехнологичных стартапов, создающих уникальные рыночные продукты, является частью долгосрочной стратегии развития РКС. Сегодня рынок миниатюрных звездных датчиков космического применения находится в стадии формирования. На нем еще нет ведущих игроков и брендов – это очень хороший момент для инвестиций. Кроме того, мы заинтересованы в создании отечественных качественных звездных датчиков еще и как разработчик и производитель перспективных наноспутников».

Компания «Азмерит» специализируется на разработке уникальных по применяемым техническим решениям миниатюрных звездных датчиков для нано- и микроспутников. В 2015 году был создан экспериментальный образец датчика АЗДК-1. На данный момент составлен предварительный вариант бортового каталога звезд, разработаны варианты алгоритмов функционирования АЗДК-1 и проведены фотодинамические испытания опытного образца.

Заместитель генерального директора ООО «Азмерит» Марат Абубекеров: «АЗДК-1 опережает известные мировые аналоги по габаритам, массе и энергопотреблению при тех же, а то и более высоких показателях точности. Кроме того, российский датчик в разы дешевле иностранных аналогов. АЗДК-1 почти полностью создан на отечественной электронно-компонентной базе, и мы стремимся полностью перейти на российские электронные компоненты. Участие в проекте РКС позволит нам в сжатые сроки масштабировать производство датчиков и успеть занять существенную часть рынка».