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Назван самый популярный пароль в мире

11:19 19.01.2017

Самым популярным в мире паролем стала комбинация «123456».


Изображение с сайта itss.untsystem.edu

Это выяснили специалисты из компании Keeper Security, которые проанализировали крупные утечки данных, произошедшие в 2016 году, сообщает Softpedia.

Как оказалось, пароль «123456» используют примерно 17% интернет-пользователей, а всего в результате масштабных взломов за прошедший год пострадало свыше 10 миллионов человек.

В топ-10 самых популярных комбинаций также попали «123456789», «qwerty», «12345678», «111111», «password», «123123», «123321», «google», «987654321» и «666666».

Разумеется, такие пароли позволяют мошенникам не разбираться в механизме взлома, а просто использовать метод перебора.

В простоте паролей специалисты также винят и создателей сайтов, которые часто не принуждают пользователей усложнять комбинации.

Темы: Компьютерная безопасность, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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19.01.2017, 17:17
Гость: Мик

А еще: 1а 2б 3в
19.01.2017, 16:26
Гость: Андрей

Дело не в длине и сложности пароля (пин-коды от всех банковских карт известны и помещаются на одной страничке!), дело в том, что современное ПО абсолютно не предусматривает защиту от подбора пароля! Что, сильно трудно ограничить количество попыток подбора? Или информировать о попытках подбора пароля администрацию ресурса?
19.01.2017, 15:51
Гость: Пробовал зарегистрироваться на форуме

Типа строим сами. Не интернет магазин. Часа два пытался. Божился, что не робот. Перебирал пароли символов 30 длиной, на разных регистрах и с числами. Ну не клинтоны . И не обамки. Зачем кодироваться от своих же читателей. Сперли регистрацию у сбербанка и радуются. И ведь странная вещь. Сегодня утром думал, что мне пароли не нужны. Ну нечего мне скрывать. Вообще. Даже от жены. И своровать у меня нечего. Если только зенит арену. Ну там все уж растащили. См. соседнюю статью на км. Да и не моя она. Пусть чубайса своруют. С компанией. Тогда и у них денег не будет.
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