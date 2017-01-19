Назван самый популярный пароль в мире

Самым популярным в мире паролем стала комбинация «123456».



Изображение с сайта itss.untsystem.edu

Это выяснили специалисты из компании Keeper Security, которые проанализировали крупные утечки данных, произошедшие в 2016 году, сообщает Softpedia.

Как оказалось, пароль «123456» используют примерно 17% интернет-пользователей, а всего в результате масштабных взломов за прошедший год пострадало свыше 10 миллионов человек.

В топ-10 самых популярных комбинаций также попали «123456789», «qwerty», «12345678», «111111», «password», «123123», «123321», «google», «987654321» и «666666».

Разумеется, такие пароли позволяют мошенникам не разбираться в механизме взлома, а просто использовать метод перебора.

В простоте паролей специалисты также винят и создателей сайтов, которые часто не принуждают пользователей усложнять комбинации.