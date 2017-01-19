В России началось тестирование государственного мессенджера.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил советник президента по вопросам развития интернета и владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.

По словам Клименко, результаты тестирования сейчас разные. В 2017 году данной темой активно будет заниматься Институт развития интернета.

Основной задачей является создание государственного мессенджера, который будет «учитывать задачи и уклад каждого учреждения, поскольку им потом на нем придется работать».

Результаты проведенного тестирования в дальнейшем лягут в основу технического задания.