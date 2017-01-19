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В России началось тестирование государственного мессенджера

13:37 19.01.2017
Герман Сергеевич Клименко. Фото Kate4ka с сайта wikimedia.org
Герман Сергеевич Клименко. Фото Kate4ka с сайта wikimedia.org
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В России началось тестирование государственного мессенджера.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил советник президента по вопросам развития интернета и владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.

По словам Клименко, результаты тестирования сейчас разные. В 2017 году данной темой активно будет заниматься Институт развития интернета.

Основной задачей является создание государственного мессенджера, который будет «учитывать задачи и уклад каждого учреждения, поскольку им потом на нем придется работать».
Результаты проведенного тестирования в дальнейшем лягут в основу технического задания.

Темы: Интернет в России, Интернет-проекты
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Комментарии читателей
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19.01.2017, 17:09
Гость: Физиогномист.

Когда вижу эту интеллектуальную физиономию, хочется настучать этим интерфейсом об тэйбл или асфальт.
19.01.2017, 15:33
Гость: Настоящще руцкий слова

мессенджер
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