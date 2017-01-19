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Ученые разгадали тайну «ведьминых кругов»

10:51 19.01.2017

Международная группа ученых нашла объяснение происхождению намибийских «ведьминых» кругов, которые представляют собой образования, расположенные примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и не покрытые, в отличие от близлежащих территорий, травой.


Фото Thorsten Becker с сайта wikimedia.org

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

По словам авторов работы, «ведьмины» круги появляются из-за двух факторов. Первый из них связан с масштабом обратных связей в местной флоре, предполагающих установление благоприятных условий для развития близко расположенных растений и конкуренции между удаленными организмами.

Второй фактор связывается с фауной. В частности, с деятельностью местных подземных эдификаторов, основных потребителей биомассы, прежде всего муравьев, термитов и грызунов.

Свои выводы ученые основывают на созданных имитационных экологических моделях, параметры которых учитывают данные с четырех материков планеты (Африки, Австралии, Северной и Южной Америки), где встречаются «ведьмины» круги или их аналоги.

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования
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Комментарии читателей
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19.01.2017, 17:46
Гость: Сирожа

#яничегонепонял
19.01.2017, 17:09
Гость: хазарин

Ясно сказано:" конкуренции между удаленными организмами".:((
19.01.2017, 15:41
Гость: ABCD

Просто двинули ещё одну теорию.
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