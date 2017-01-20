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Российские космонавты отработали на Земле запуск спутника «Томск-ТПУ-120»

10:19 20.01.2017

В Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК), который находится в Звездном городке Московской области, прошла серия тренировок для российских космонавтов. В частности, они отработали запуск спутника «Томск-ТПУ-120» в космос.


Фото с сайта tpu.ru

В тренировках приняли участие российские космонавты Федор Юрчихин, Сергей Рязанский и Александр Мисуркин. На тренажере «Выход-2» космонавты отработали процесс расчехления, включения и запуска спутника в соответствии с разработанной циклограммой - четким расписанием команд для запуска аппарата. Также они отработали предварительные операции - фиксацию и страховку спутника.

Тренировка проводилась под контролем специалистов Центра подготовки космонавтов, а сопровождали работы представители Ракетно-космической корпорации «Энергия» и сотрудники Томского политехнического университета.

Спутник «Томск-ТПУ-120» - это первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и уникальных материалов. Он относится к классу «наноспутников» и имеет размеры 30х11х11 сантиметров. Аппарат разработан в научно-образовательном центре «Современные производственные технологии» ТПУ совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и Институтом физики прочности материаловедения СО РАН. Спутник был отправлен на МКС 31 марта 2016 года на борту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-02» с космодрома Байконур, и его запуск был приурочен к празднованию 120-летия Томского политеха. 2 апреля «Прогресс МС-02» успешно пристыковался к станции. На сегодняшний момент спутник находится на станции и ждет запуска на орбиту.

«Томск-ТПУ-120» - один из пяти малых космических аппаратов, которые Роскосмос планирует в ближайшее время запустить в рамках выполнения программы комического эксперимента «Радиоскаф» на российском сегменте Международной космической станции. Очередной выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на август 2017 года. Тогда спутники будут запущены «с руки» с наружной поверхности станции.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Наука и практика
Источник: Томский политехнический университет
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.01.2017, 11:32
Гость: XeX

Что за клоунада? Какое "расчехление, какая "циклограмма"? Типа спутник рукой отпустили по направлению Альфе Центавре, а кнопочку "вкл" нажать забыли - и это при современной автоматизации? Почему костюмы для плавания в бассейне (ака "скафандры") висят на каких то смешных веревочках, в углу стоит какой-то хлам, а на стене обои хрущевских времен? И мы должны верить, что эти люди летают "в космос"...
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