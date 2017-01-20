Российские космонавты отработали на Земле запуск спутника «Томск-ТПУ-120»

В Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК), который находится в Звездном городке Московской области, прошла серия тренировок для российских космонавтов. В частности, они отработали запуск спутника «Томск-ТПУ-120» в космос.



Фото с сайта tpu.ru

В тренировках приняли участие российские космонавты Федор Юрчихин, Сергей Рязанский и Александр Мисуркин. На тренажере «Выход-2» космонавты отработали процесс расчехления, включения и запуска спутника в соответствии с разработанной циклограммой - четким расписанием команд для запуска аппарата. Также они отработали предварительные операции - фиксацию и страховку спутника.

Тренировка проводилась под контролем специалистов Центра подготовки космонавтов, а сопровождали работы представители Ракетно-космической корпорации «Энергия» и сотрудники Томского политехнического университета.

Спутник «Томск-ТПУ-120» - это первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и уникальных материалов. Он относится к классу «наноспутников» и имеет размеры 30х11х11 сантиметров. Аппарат разработан в научно-образовательном центре «Современные производственные технологии» ТПУ совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и Институтом физики прочности материаловедения СО РАН. Спутник был отправлен на МКС 31 марта 2016 года на борту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-02» с космодрома Байконур, и его запуск был приурочен к празднованию 120-летия Томского политеха. 2 апреля «Прогресс МС-02» успешно пристыковался к станции. На сегодняшний момент спутник находится на станции и ждет запуска на орбиту.

«Томск-ТПУ-120» - один из пяти малых космических аппаратов, которые Роскосмос планирует в ближайшее время запустить в рамках выполнения программы комического эксперимента «Радиоскаф» на российском сегменте Международной космической станции. Очередной выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на август 2017 года. Тогда спутники будут запущены «с руки» с наружной поверхности станции.