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Новый Apple iPhone получит обернутый вокруг корпуса дисплей

11:40 20.01.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В Сети появилась информация о том, что компания Apple в 2017 году намерена выпустить смартфон iPhone X, который получит обернутый вокруг корпуса экран.

По мнению Тимоти Аркари, эксперта аналитического агентства Cowen & Company, iPhone X получит фиксированный и гибкий 5,8-дюймовый OLED-дисплей. В экран устройства также встроят камеру, гарнитуру и дактилоскопический сканер, сообщает AppleInsider.

Новый смартфон, по мнению Аркари, получит датчик сканирования радужной оболочки глаза, лазерный сенсор для управления жестами и беспроводную зарядку батареи. 

Темы: Apple, iPhone, Смартфоны и коммуникаторы
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20.01.2017, 16:10
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Технологии, технологии. Давно бы могли бы это сделать если бы не алчность нефтяных корпораций.
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