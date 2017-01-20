Новый Apple iPhone получит обернутый вокруг корпуса дисплей

В Сети появилась информация о том, что компания Apple в 2017 году намерена выпустить смартфон iPhone X, который получит обернутый вокруг корпуса экран.

По мнению Тимоти Аркари, эксперта аналитического агентства Cowen & Company, iPhone X получит фиксированный и гибкий 5,8-дюймовый OLED-дисплей. В экран устройства также встроят камеру, гарнитуру и дактилоскопический сканер, сообщает AppleInsider.

Новый смартфон, по мнению Аркари, получит датчик сканирования радужной оболочки глаза, лазерный сенсор для управления жестами и беспроводную зарядку батареи.