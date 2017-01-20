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NASA смонтировало видео «посадки» New Horizons на Плутон

13:48 20.01.2017

Команда миссии New Horizons опубликовала видео, на котором продемонстрировала приближение станции к Плутону.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Авторы ролика считают, что их видео должно было бы предшествовать «посадке» аппарата на плато Спутник карликовой планеты, однако в действительности станция пролетела мимо Плутона полтора года назад и не смогла бы совершить посадку из-за высокой скорости.

При этом станция сделала свыше 100 высококачественных снимков небесного тела и его поверхности, чего оказалось достаточно для монтажа ролика с «посадкой».

Напомним, что летом прошлого года NASA опубликовало аналогичный ролик, но он был составлен из черно-белых фотографий. Также агентство представило самую детальную цветную карту карликовой планеты, на которой хорошо видны экваториальная и северная части Плутона и хуже - район южного полюса. 

Темы: Видео ролики, Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 16:04
Гость: XeX

Силуэт собачки Плуто из диснеевского мультфильма "на реальной фотографии" планеты Плутон видите? Присмотритесь. Фейкеры из НАСА издеваются над общественностью уже в открытую.
20.01.2017, 14:59
Гость: Роман

И после этого я должен верить высадке на Луну?
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