NASA смонтировало видео «посадки» New Horizons на Плутон

Команда миссии New Horizons опубликовала видео, на котором продемонстрировала приближение станции к Плутону.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Авторы ролика считают, что их видео должно было бы предшествовать «посадке» аппарата на плато Спутник карликовой планеты, однако в действительности станция пролетела мимо Плутона полтора года назад и не смогла бы совершить посадку из-за высокой скорости.

При этом станция сделала свыше 100 высококачественных снимков небесного тела и его поверхности, чего оказалось достаточно для монтажа ролика с «посадкой».

Напомним, что летом прошлого года NASA опубликовало аналогичный ролик, но он был составлен из черно-белых фотографий. Также агентство представило самую детальную цветную карту карликовой планеты, на которой хорошо видны экваториальная и северная части Плутона и хуже - район южного полюса.