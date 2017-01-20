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Российский хакер получил от Facebook рекордную сумму

16:07 20.01.2017

Российский хакер Андрей Леонов получил от Facebook рекордный гонорар за найденную уязвимость.


Изображение с сайта 4lemon.ru

Леонову удалось найти в программном обеспечении социальной сети ошибку, позволяющую с помощью специальной картинки запускать произвольный код на серверах Facebook. Об этом Леонов сообщил в своем блоге.

Для использования ошибки необходимо воспользоваться уязвимостью в утилите ImageMagick, которая применяется для быстрого масштабирования и конвертации изображений в новостной ленте Facebook.

На ошибку Леонов наткнулся случайно, во время тестирования стороннего сервиса. Затем он изучил ее и представил всю необходимую информацию техническим службам Facebook, которые устранили уязвимость в конце 2016 года.

В итоге Facebook выплатила российскому хакеру вознаграждение в размере 40 тысяч долларов.  

Темы: Facebook, Компьютерная безопасность, Социальные сети в мире, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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