Российский хакер получил от Facebook рекордную сумму

Российский хакер Андрей Леонов получил от Facebook рекордный гонорар за найденную уязвимость.



Изображение с сайта 4lemon.ru

Леонову удалось найти в программном обеспечении социальной сети ошибку, позволяющую с помощью специальной картинки запускать произвольный код на серверах Facebook. Об этом Леонов сообщил в своем блоге.

Для использования ошибки необходимо воспользоваться уязвимостью в утилите ImageMagick, которая применяется для быстрого масштабирования и конвертации изображений в новостной ленте Facebook.

На ошибку Леонов наткнулся случайно, во время тестирования стороннего сервиса. Затем он изучил ее и представил всю необходимую информацию техническим службам Facebook, которые устранили уязвимость в конце 2016 года.

В итоге Facebook выплатила российскому хакеру вознаграждение в размере 40 тысяч долларов.