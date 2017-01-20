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В Алтайском крае запустят систему мониторинга лесов «Оборонлес»

10:07 20.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В первом среди субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – Алтайском крае – заработает система мониторинга лесов «Оборонлес».

Соглашение об этом подписано между Управлением лесного хозяйства Минобороны России и Главным управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Программа призвана уменьшить затраты и увеличить эффективность управления лесным хозяйством.

На сегодняшний день система используется во многих субъектах России и во всех военных лесничествах в целях мониторинга земель, покрытых лесом. В нее включены космический мониторинг, видеонаблюдение за природными пожарами, оценка изменения площадей и качества лесов, включая незаконные рубки.

По словам советника начальника Управления лесного хозяйства Минобороны России Ивана Петрова, система «Оборонлес» создана исключительно на российских информационно-технологических платформах, включенных в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

С недавнего времени в системе доступна возможность отображения данных мониторинга противопожарных сил и средств с использованием технологий GPS/ГЛОННАСС.

«Доступ к системе для органов исполнительной власти предоставляется бесплатно», – напомнил Иван Петров.

Темы: Алтайский край, Министерство обороны РФ
Источник: Минобороны
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 12:36
Гость: Татьяна Алексеевна

А если поджог и не успел убраться? Например,ветер не в ту сторону подул? Я бы посоветовала некоторым подумать,прежде чем на такие авантюры идти.
20.01.2017, 11:24
Гость: теперь лес много удобнее станет продавать китайским

товарищам: поджог и немедленно передаешь координаты в Китай, можно успеть спилить и то, что еще не занялось от искусственного пожара.
20.01.2017, 10:32
Гость: Татьяна Алексеевна

Если эта система будет работать,то,это будет хорошо.Желаю УСПЕХА.
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