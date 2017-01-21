Танк Т-90М против иностранных аналогов

Качество танков определяют не столько американские составители рейтингов, сколько спрос на мировом рынке



Т90. Фото Rorsah-photo с сайта wikimedia.org

Уралвагонзавод параллельно с созданием танка и боевых машин на платформе «Армата» модернизирует и стоящую на вооружении бронетехнику. Появилась фотография новейшего варианта российского основного боевого танка Т-90. Причем, не на сайте компании, а на корпоративном календаре на 2017 год Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ), которое входит в состав корпорации Уралвагонзавод.

Новая модификация получила обозначение Т-90М и была создана в рамках ОКР «Прорыв-3». Впервые сведения об этой машине появились на форуме «Армия-2015». Было заявлено, что по сравнению с предыдущей модификацией, у Т-90АМ (экспортный вариант - Т-90СМ), будут повышены такие боевые характеристики, как огневая мощь, управляемость и защищенность.

Главным отличием танка от предыдущих модификаций является башня новой конструкции с размещением боеукладки за пределами боевого отделения. Также увеличена длина ствола 125-мм пушки и внедрена новая система управления огнем. Что предполагает увеличение дальности и точности стрельбы, в том числе и с хода. Пространство между башней и корпусом дополнительно защищено висячими экранами, улучшена динамическая защита брони.

Предполагается, что Министерство обороны подпишет контракт на закупку четырехсот Т-90М.

Сообщаются и некоторые характеристики обновленного танка. Экипаж - 3 человека. Боевая масса - 50 тонн. Клиренс - 450 мм. Мощность двигателя - 1130 л.с., что на сотню больше, чем у предыдущей версии. Запас хода по шоссе - 550 км. Основное орудие танка - гладкоствольная пушка калибра 125 мм. Есть два пулемета - 7,62 мм и 12,7 мм.

Поскольку сведения о новых свойствах танка ограничены, то при сравнении Т-90М с некоторыми основными танками мира будем пользоваться характеристиками предыдущей модификации. Разумеется, с учетом того, что они у Т-90М выше.

Танк имеет автомат заряжания, что, казалось бы, само собой разумеющееся качество для современного танка. Однако у немецкого танка «Леопард-2» такового нет. А это в определенной мере ухудшает боеспособность танка за счет снижения скорострельности пушки. К тому же часть боекомплекта находится в непосредственной близости от заряжающего, что чревато трагическими последствиями в случае детонации или пожара.



M1 Abrams. Фото с сайта defense.gov

Примерно так же обстоят дела и в американском «Абрамсе», поскольку в нем используется та же самая 120-мм пушка немецкой компании «Рейнметалл». Правда, конструкторы танка «подстелили соломки»: в случае детонации боекомплекта внутри орудийной башни срабатывает вышибной люк, через который взрывная волна выходит наружу.

Что же касается сравнения пушек, то тут характеристики примерно одинаковые. Однако в новой модификации конструкторы совершили, смело можно сказать, прорыв по части огневой мощи. Пушка 2А46М заменена на «пушку нового столетия» 2А82. Она имеет не только более длинный ствол, но и оснащается боеприпасами, имеющими большую мощь. Несмотря на удлинение ствола, он на 60 сантиметров короче, чем у немецкой пушки L-55, используемой в «Абрамсе» и «Леопарде-2». Но дульная энергия у 2А82 в 1,2 раз выше, чем у L-55.

Сравнивать толщину брони мы не имеем возможности, поскольку данные по Т-90 засекречены. Известно лишь, что у всех танков комбинированная многослойная броня. У российского и американского танков есть динамическая защита брони, которая противовзрывом накладных ячеек «ломает» неприятельский боеприпас. Немцы решили ограничиться лишь дополнительным обвесом нереактивными защитными элементами. Нет у них и активной защиты танка.

Активная защита «Абрамса» и Т-90 представляет собой лазерную систему, которая «обманывает» головки самонаведения управляемых боеприпасов, уводя их в сторону. Также имеются гранатометы для поставки дымовых завес.

При сравнении габаритов этих трех танков понятно, что Т-90 менее уязвим для обстрела: его лобовая проекция почти на 20% меньше, чем у «немца» и у «американца». А за счет меньшей на 12 тонн массы Т-90 обладает лучшей подвижностью и проходимостью. Но не скоростью. Т-90АМ развивает на шоссе 65 км/ч, «Абрамс» - 67 км/ч, «Леопард-2» - 72 км/ч. Что обеспечено использованием существенно более мощных, 1500-сильных, двигателей.



Leopard 2A5. Фото Bundeswehr-Fotos с сайта de.wikipedia.org

К значительному недостатку предыдущих модификаций Т-90 относится низкая технологичность ремонтно-восстановительных работ. Так, например, на замену двигателя уходит 6 часов. В то же время немецкие механики справляются с аналогичной задачей всего лишь за четверть часа.

Как ни странно, в боекомплект немецкого танка входят только фугасные и бронебойные подкалиберные снаряды, обладающие большой пробивной мощностью. Но эта мощность сокращается с увеличением дальности стрельбы. А управляемые ракеты, сохраняющие энергию на всей дальности полета, отсутствуют. Относительно такого оружия у «Абрамсов» точных сведений нет. Но, поскольку пушка у танков одна и та же, то и стрельба из нее ПТУРсами весьма проблематична. Танк Т-90 оснащен ракетами «Рефлекс-М» с дальностью стрельбы до 5 километров. Наводится на цель по лазерному лучу. Оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, служащей для преодоления брони под динамической защитой.

Эта разница в составе боеприпасов очень существенна. Т-90 при встрече с «американцем» и «немцем» способен наносить по ним удары на расстоянии в 5 км. И лишь через 1,5 км, когда расстояние сократится до 3,5 км, они будут способны открыть ответный огонь.

Периодически составляются рейтинги танков, наиболее авторитетными считаются американские. Именно на них все и ссылаются. Именно на них обращают внимание и закупочные комиссии. Насчет своего «Абрамса» американцы не скупятся, по большей части он выдвигается на первую позицию. Рядышком находится «собрат по пушке» — «Леопард-2». В пятерку допускают также японский «Тип 50» и британский «Челленджер-2». В пятерку то попадают, то покидают ее наш Т-90 и израильский «Меркава» (Колесница). Порой возникают скандалы. По результатам войны в Ираке 2003 года абсолютным рекордсменом, к которому близко никто не может приблизиться, стал «Абрамс». Однако через год стало известно, что иракцы при помощи примитивных гранатометов РПГ-7 и самодельных мин уничтожили 80 американских танков. А вскоре из 1135 использовавшихся в Ираке «Абрамсов» 530, почти половина (!), были отправлены в США для ремонта в заводских условиях.

Существует и еще один показатель эффективности бронетехники - спрос на нее на мировом рынке. Он значительно более объективен. Так вот, основных боевых танков отечественного производства продается за границу больше, чем всех вместе взятых у конкурентов российской бронетехники. В процентах за последнее трехлетие это составило 56,6% от мирового рынка.

Американцы сознательно отодвигают за пределы первой тройки не только Т-90, но и «Меркаву». Поскольку она, как минимум, равноценна по возможностям «Абрамсу», но, скорее всего, превосходит его. В значительной степени это предопределено тем, что последняя модификация, очень глубокая, с изменением даже корпуса, - «Меркава-4» - появилась в начале нулевых годов. В то время как «американец» и «немец» пришли в войска в 80-е годы. И, следовательно, новый израильский танк более развит как в технологическом отношении, так и в концептуальном. Кстати, Т-90 постарше всего лишь на 10 лет.



Меркава Mk.4M. Фото Storming Ahead с сайта wikimedia.org

В «Меркаве» впервые в истории использована активная защита. «Армата» будет второй. Комплекс активной защиты (КАЗ) танка «Меркава-4» «Трофи» включает в себя 4 антенные решетки РЛС, расположенные под углом 90 градусов относительно друг друга, и системы реактивных гранат, установленных в амбразурах по бокам танка. При обнаружении при помощи РСЛ неприятельского боеприпаса, угрожающего танку, вычисляется его траектория. И в нужный момент выстреливается граната, уничтожающая осколками этот боеприпас. При этом автоматически производится перезарядка отстреленных гранат.

КАЗ был разработан в 2003 году. Однако из-за проблем с финансированием его установку на танки отложили на неопределенный срок. Ошибочность этого решения в полной мере танкисты ощутили на себе во время ливанской войны 2006 года, когда из 400 танков были подбиты 52. Преимущественно при помощи ракет новейшего российского ПТРК «Корнет». После чего все танки начали комплектоваться КАЗ «Трофи». В результате последующей эксплуатации танков комплекс доказал свою эффективность, 100-процентно отразив несколько выпущенных по израильским танкам реактивных гранат и даже ракет ПТРК «Конкурс» и «Корнет». «Немец» и «американец» на такое не способны.

К достоинствам израильского танка следует отнести и стрельбу через орудийный ствол управляемыми ракетами, имеющими дальность 8 км, и мощную динамическую защиту, включая даже верхнюю проекцию, и эффективную противоминную защиту. Все это, конечно, хорошо, но вес танка возрос до 70 тонн. 1500-сильный двигатель с весом справляется, однако подвижность и проходимость танка на слабых почвах невелики. Впрочем, танк создавался, прежде всего, для местных условий, и в них он работает нормально.

Так что именно «Меркава» и наш Т-90М могли бы поспорить за первое место в рейтинге, оттеснив нынешних лидеров на третье и последующие места.