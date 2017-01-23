В России создана система предсказания опасных погодных явлений

Специалисты томского Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН разработали программно-аппаратный комплекс, позволяющий выявлять опасные погодные явления.



© KM.RU, Алексей Белкин

Комплекс позволит смягчить последствия стихии, а также избежать серьезных аварий, в том числе крушений самолетов, сообщает «Наука в Сибири».

От Российского гидрометеоцентра сведения поступают один раз раз в три часа. Имея более быстрый доступ к информации, ученые успевают определить возникновение опасных метеорологических явлений, а также их потенциальных источников и предвестников с помощью специально разработанного программного обеспечения.

Комплекс нацелен на поиск погодных явлений, связанных с кучево-дождевыми облаками размером до 10 километров. Как правило, время жизни таких явлений не превышает 60 минут, а поэтому в данных гидрометцентра они могут не отражаться. Разработка томских ученых позволит получать сведения об их близости каждую секунду.

При работе комплекс проводит анализ состояния напряженности электрического поля над поверхностью Земли и выявляет близость конвективного облака. Автоматически происходит измерение ряда параметров, например, температуры, влажности воздуха, атмосферного давления и направление ветра, что позволяет оперативно прогнозировать опасные явления.

В настоящее время созданы экспериментальные образцы измерительных приборов, которые уже прошли испытания. В будущем ученые намерены усовершенствовать программные алгоритмы, которые и позволят собрать комплекс в единое целое.