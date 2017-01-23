Названа главная особенность американских ГМО-яблок

Специалисты назвали главную особенность новых генетически модифицированных яблок, которые поступят в продажу в американские супермаркеты в следующем месяце. Фрукты отличает наличие гена, который позволяет им не темнеть в районе среза около трех недель.

Об этом сообщает CBC News.

Обычные яблоки содержат полифенолоксидазы. Эти ферменты необходимы для окисления антиоксидантов, в данном случае - полифенолов, в результате чего образуются хиноны. Именно эти окислители, взаимодействуя на яблочном срезе с воздухом, придают за несколько минут фрукту характерный коричневый оттенок.

Новые яблоки, которые не поддаются подобному окислению, поступят в продажу в неназванные десять супермаркетов Среднего Запада США. Создатели модифицированных фруктов в настоящее время вырастили уже 85 тысяч новых яблоневых деревьев. К 2018 году их число планируется увеличить до 500 тысяч. Новые фрукты, как отмечают специалисты, гораздо долговечнее и потому дешевле своих природных аналогов.

В настоящее время отсутствуют подтвержденные научные данные о какой-либо опасности продуктов, полученных из генетически модифицированных организмов. В 2016 году более 120 нобелевских лауреатов призвали Greenpeace, ООН и правительства стран прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами.