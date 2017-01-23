]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Названа главная особенность американских ГМО-яблок

10:44 23.01.2017
Фото Scott Bauer с сайта wikimedia.org
Фото Scott Bauer с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Специалисты назвали главную особенность новых генетически модифицированных яблок, которые поступят в продажу в американские супермаркеты в следующем месяце. Фрукты отличает наличие гена, который позволяет им не темнеть в районе среза около трех недель.

Об этом сообщает CBC News.

Обычные яблоки содержат полифенолоксидазы. Эти ферменты необходимы для окисления антиоксидантов, в данном случае - полифенолов, в результате чего образуются хиноны. Именно эти окислители, взаимодействуя на яблочном срезе с воздухом, придают за несколько минут фрукту характерный коричневый оттенок.

Новые яблоки, которые не поддаются подобному окислению, поступят в продажу в неназванные десять супермаркетов Среднего Запада США. Создатели модифицированных фруктов в настоящее время вырастили уже 85 тысяч новых яблоневых деревьев. К 2018 году их число планируется увеличить до 500 тысяч. Новые фрукты, как отмечают специалисты, гораздо долговечнее и потому дешевле своих природных аналогов.

В настоящее время отсутствуют подтвержденные научные данные о какой-либо опасности продуктов, полученных из генетически модифицированных организмов. В 2016 году более 120 нобелевских лауреатов призвали Greenpeace, ООН и правительства стран прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами.

Темы: Наука и практика, Пищевая промышленность
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.01.2017, 20:47
Гость: а еще

говороят , что плодиться перестанут людишки , брешут поди.
23.01.2017, 15:11
Гость: Капитан Космос

Раньше труп в земле за год разлагался полностью,а сейчас лежит как новенький.
Приятного аппетита тем,для кого это съедобное.
23.01.2017, 15:08
Гость: Тарквиний Танкист

В своё время учёные с такой же уверенностью говорили о безопасности дуста. Однако... Не стоит принимать на веру даже слова нобелевских лауреатов.
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.