]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Найдены останки огромной доисторической выдры

12:26 24.01.2017

В Китае ученые обнаружили окаменелые останки гигантской выдры, размеры которой были сопоставимы с современным волком. По оценкам специалистов, животное жило на Земле около 6 миллионов лет назад.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Раскопки проводились в провинции Юньнань на юге КНР. Ученые нашли полностью сохранившийся череп и часть скелета животного, сообщает агентство Синьхуа.

Предположительно, вес выдры составлял примерно 50 килограмм, а ее длина доходила до 2 метров.

Неизвестный ранее вид получил название Siamogale melilutra, а по своему внешнему виду его представители больше напоминали бобра, чем выдру, считают ученые. В частности, животные имели очень мощную челюсть, с помощью которой могли разгрызать крупных пресноводных моллюсков.

Темы: Наука и техника
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.01.2017, 18:01
Гость: бред сивой кобылы.

Датировка основана на гипотезах о том, что
1. Бога нет.
2. законы распада были всегда, что они неизменны.
===
Если эти гипотезы отбросить, то ценность этих "исследований" становится =0.
24.01.2017, 16:53
Гость: Чего не напишут на в заглавиях КМ...

А еще очень давно на земле жили праведный Ной с женой и семейными сыновьями, которые пережили по повелению Божьему в ковчеге потоп, и от которых народились современные люди (8 душ спаслись от воды, как писал в своем послании ап. Петр). В это стоит верить, как и в Иисуса Христа, потому что библейские истории правдивы!
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.