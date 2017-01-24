Найдены останки огромной доисторической выдры

В Китае ученые обнаружили окаменелые останки гигантской выдры, размеры которой были сопоставимы с современным волком. По оценкам специалистов, животное жило на Земле около 6 миллионов лет назад.



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Раскопки проводились в провинции Юньнань на юге КНР. Ученые нашли полностью сохранившийся череп и часть скелета животного, сообщает агентство Синьхуа.

Предположительно, вес выдры составлял примерно 50 килограмм, а ее длина доходила до 2 метров.

Неизвестный ранее вид получил название Siamogale melilutra, а по своему внешнему виду его представители больше напоминали бобра, чем выдру, считают ученые. В частности, животные имели очень мощную челюсть, с помощью которой могли разгрызать крупных пресноводных моллюсков.