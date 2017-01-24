Ученые нашли в зубной пасте и жвачке смертельный компонент

Гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга опубликовали результаты исследования, в котором сообщили об опасности пищевого красителя E171 (диоксид титана).

E171 содержится, в частности, в большинстве зубных паст и жвачках. Ученые считают, что он может являться канцерогеном (провоцировать развитие рака), сообщает The Independent.

Такие выводы были сделаны в ходе экспериментов с крысами. В частности, у грызунов, которым в течение 100 суток давали воду с E171 в порциях, аналогичных потребляемым людьми, на 40% чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.

E171 является одним из основных продуктов титановой промышленности. Как правило, в пище он используется в качестве отбеливателя, а наиболее часто E171 встречается в сладостях, печенье и жевательной резинке. Также он входит в состав многих зубных паст и солнцезащитных кремов.

Отметим, что авторы воздержались от выводов, распространяется ли данная угроза на людей, но не исключили этого, а власти Франции приняли решение о проведении широкомасштабного расследования, посвященного безопасности и целесообразности использования E171 в пищевой промышленности.