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Ученые нашли в зубной пасте и жвачке смертельный компонент

11:13 24.01.2017
Фото Thegreenj с сайта wikimedia.org
Фото Thegreenj с сайта wikimedia.org
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Гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга опубликовали результаты исследования, в котором сообщили об опасности пищевого красителя E171 (диоксид титана).

E171 содержится, в частности, в большинстве зубных паст и жвачках. Ученые считают, что он может являться канцерогеном (провоцировать развитие рака), сообщает The Independent.

Такие выводы были сделаны в ходе экспериментов с крысами. В частности, у грызунов, которым в течение 100 суток давали воду с E171 в порциях, аналогичных потребляемым людьми, на 40% чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.

E171 является одним из основных продуктов титановой промышленности. Как правило, в пище он используется в качестве отбеливателя, а наиболее часто E171 встречается в сладостях, печенье и жевательной резинке. Также он входит в состав многих зубных паст и солнцезащитных кремов.

Отметим, что авторы воздержались от выводов, распространяется ли данная угроза на людей, но не исключили этого, а власти Франции приняли решение о проведении широкомасштабного расследования, посвященного безопасности и целесообразности использования E171 в пищевой промышленности.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире, Открытия в области медицины и здоровья
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24.01.2017, 17:14
Т.н. "науку США" никто никогда и нигде в мире

НЕ ПОДВЕРГАЕТ СОМНЕНИЮ. Например, в СССР на атомных предприятиях, когда они еще были, работали в условиях горячих камер Теллурид-Кадмиевые детекторы с напряжением питания 24В.
Американские "ученые" исследовали возможность изготовления таких детекторов и пришли к выводу, что такие детекторы построить невозможно.
После чего заслуженный изобретатель СССР смеялся: это значит, что никогда и нигде, кроме как в СССР, таких детекторов не будет, американцы сказали, что их не возможно построить.
Так вот сегодня, во всем мире, все ученые тупо повторяют, что микро добавки фтора в зубную пасту ПОЛЕЗНЫ для зубов. На самом деле F, добавляемый хоть в зубную пасту, хоть в имеющийся в т.н. тефлоновых покрытиях, является веществом, ОТРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗМ.
F в зубную пасту придумал добавлять американский "ученый", пронаблюдавший, как F действительно увеличивает, если смотреть под микроскопом, костную ткань. Ему пришло в голову добавлять соединения F в зубную пасту, когда крупная американская атомная фирма объявила премию в 1 лимон баксов, если кто придумает, куда девать отвалы фтористых соединений, являющихся побочным продуктом деятельности атомного комбината. Атомщики, не будь дураки, провели PR-компанию по рекламе ОТКРЫТИЯ жулика, после чего F-содержащие зубные пасты пошли по миру, включая СССР, а отвалы ядовитых фотридов исчезли в США за пару лет.
Так пизнес учит дэбилов. А чему удивляться, если быдло за подержанные Мерседесы, баксы и "коттеджи" страну прос...ло?

СЛАВА КПСС!!!
Голосуй, чо!
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