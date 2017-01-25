Древние индейцы имели выдающиеся математические способности

Ученые Аризонского университета пришли к выводу, что индейцы Анасази, жившие в 13 веке нашей эры, имели выдающиеся математические способности.



Фото Bob Adams, Albuquerque, NM с сайта wikimedia.org

Индейцы применяли знания для создания сложных архитектурных комплексов, но при этом у них отсутствовала письменность и системы счисления, сообщается в статье из Journal of Archaeological Science: Reports.

Поселения анасази, или древних пуэбло, являлись образцами коренной американской культуры, которая существовала на юго-западе современной территории США. Жители возводили каменные здания уникальной архитектуры, а также тщательно планировали размещение улиц и кварталов. Одним из сохранившихся до наших дней поселений является Пуэбло-Бонито в Национальном парке Чако-Каньон.

В рамках проведенного исследования было изучено расположение ключевых архитектурных элементов на месте археологических раскопок Пуэбло-Бонито (в этом месте происходили ритуальные церемонии, связанные с солнцестоянием). Ученые выяснили, что анасази использовали в строительстве геометрические формы, например, равносторонние и прямоугольные треугольники, а также квадраты и золотые прямоугольники, которые использовались древними египтянами и греками в искусстве.

Ученые считают, что их легко применять, если производить математические расчеты, но из-за отсутствия систем счисления и письменности анасази не умели этого делать. Однако при этом, пропорции геометрических фигур были почти идеальными, с погрешностью в 1%.

Также авторы работы установили, что единицей измерения длины у анасази был отрезок, равный 30 сантиметрам.