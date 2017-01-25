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Древние индейцы имели выдающиеся математические способности

10:29 25.01.2017

Ученые Аризонского университета пришли к выводу, что индейцы Анасази, жившие в 13 веке нашей эры, имели выдающиеся математические способности.


Фото Bob Adams, Albuquerque, NM с сайта wikimedia.org

Индейцы применяли знания для создания сложных архитектурных комплексов, но при этом у них отсутствовала письменность и системы счисления, сообщается в статье из Journal of Archaeological Science: Reports.

Поселения анасази, или древних пуэбло, являлись образцами коренной американской культуры, которая существовала на юго-западе современной территории США. Жители возводили каменные здания уникальной архитектуры, а также тщательно планировали размещение улиц и кварталов. Одним из сохранившихся до наших дней поселений является Пуэбло-Бонито в Национальном парке Чако-Каньон.

В рамках проведенного исследования было изучено расположение ключевых архитектурных элементов на месте археологических раскопок Пуэбло-Бонито (в этом месте происходили ритуальные церемонии, связанные с солнцестоянием). Ученые выяснили, что анасази использовали в строительстве геометрические формы, например, равносторонние и прямоугольные треугольники, а также квадраты и золотые прямоугольники, которые использовались древними египтянами и греками в искусстве.

Ученые считают, что их легко применять, если производить математические расчеты, но из-за отсутствия систем счисления и письменности анасази не умели этого делать. Однако при этом, пропорции геометрических фигур были почти идеальными, с погрешностью в 1%.

Также авторы работы установили, что единицей измерения длины у анасази был отрезок, равный 30 сантиметрам. 

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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25.01.2017, 15:36
Лухов

Перестаньте всякую хрень про способности нести, словоблуды. Эдак самыми способными следует признать муравьев или ульев.
25.01.2017, 15:26
Ося

Мера всему - человек!..
25.01.2017, 14:07
XeX

Нельзя ничего сложного строить не имея письма и системы счисления. Следовательно т.н. индейцы тут не при чем. Все эти сооружения остатки - единой мировой империи-культуры, остатки которой имеют схожий стиль и технологии строительства. В официальной псевдоистории эта цивилизация называется "античной", хотя существовала в наши "Средние Века", возможно до начала 18-ого века. Эта единая мировая культура погибла в результате войны/ катастрофы в период с конца 17-ого по начало 19-ого века. Мы живем на ее остатках и используем многие ее города и архитектурные сооружения - триумфальные арки, акведуки, дворцы, замки, соборы, мегалиты, обелиски, колонны и т.д. Что-то было сильно переделано, что было восстановлено в 18-19 веках, но большая часть, судя по всему, погибла или затоплена. Некоторые подводные "античные города" можно видеть, например, в Сред.Море недалеко от берега. Большинство официальных артефактов эпох "античности" и "возрождения", которые нам показывают в музеях/частных коллекциях, являются именно продуктом этой погибшей культуры (статуи, гранитные ванны, саркофаги, чаши и т.д). Дело осложняется тем, что в 18-19-20 веках активно и массово создавались относящиеся к скульптуре и предметам искусства подделки, которые гораздо примитивнее по технологии изготовления чем оригинальные артефакты. Также многие архитектурные памятники (пирамиды в Гизе, Пальмира, Стоунхенж, Мексиканские пирамиды и т.д.), судя по всему, являются подделками 19-20 веков.
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