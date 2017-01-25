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В Сети обнаружен конструктор вирусов-вымогателей «Сатана»

12:17 25.01.2017

В Сети появился весьма необычный сервис «Сатана» (Satan), который позволяет пользователям без каких-либо специальных знаний запускать распространение вирусов-вымогателей.


Изображение с сайта securityaffairs.co

Сервис был обнаружен экспертом по безопасности, скрывающимся под ником Xylit0l. По его словам, сервис работает по модели Ransomware as a Service (RaaS, «вымогательство как услуга»), сообщает Security Affairs.

Для запуска вируса-шифровальщика необходимо просто зарегистрироваться на сайте и настроить собственную версию «Сатаны», а затем заняться распространением, отдавая при этом 30% нелегальных доходов администрации проекта.

Спрятанный в Tor сервис имеет простое оформление и, вероятно, ориентирован на пользователей, не имеющих глубоких познаний в программировании.

Попав на компьютер жертвы, вирус шифрует файлы пользователя, меняет местами названия и конвертирует их в расширение .stn. Затем пользователь получает сообщение с требованием выкупа.

Интерфейс сервиса позволяет самостоятельно назначить размер выкупа за расшифровку данных, а также написать сообщение жертве и установить дедлайн, после которого размер выкупа будет увеличиваться с заранее заданным мошенником коэффициентом. 

Темы: Антивирусы и обеспечение безопасности компьютера, Компьютерная безопасность, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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