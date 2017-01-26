Астрономы назвали последствия столкновения галактик у Млечного Пути

Астрономы из Католического университета Севера в Чили установили последствия столкновения Большого и Малого Магеллановых Облаков.



Фото с сайта nasa.gov

По их словам, взаимодействие между галактиками привело к появлению новых звезд, сообщает Gizmodo.

Напомним, Магеллановы облака являются спутниками Млечного Пути. Они удалены от него на расстояние 160 тысяч световых лет.

Примерно 200 миллионов лет назад галактики подошли на расстояние, достаточное для того, чтобы гравитационное взаимодействие между ними начало влиять на процессы звездообразования.

Чтобы установить последствия столкновения, астрономы занялись поиском недавно сформированных звезд на периферии Большого Магелланова Облака. В результате было обнаружено шесть объектов, образовавшихся порядка 50 миллионов лет назад (по астрономическим меркам это молодые объекты). При этом небесные тела находились в регионе, в котором находятся преимущественно старые звезды.

По словам ученых, расположение обнаруженных молодых звезд вдали от центра Большого Магелланова Облака указывает на то, что при столкновении галактик-спутников в них активировались процессы образования новых космических объектов.