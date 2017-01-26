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NASA показало новый скафандр для астронавтов корабля Starliner

11:17 26.01.2017

Компания Boeing представила космический скафандр для астронавтов пилотируемого корабля Starliner.


Фото с сайта nasa.gov

По сравнению с аналогичными версиями для шаттлов, новые скафандры примерно в 1,5 раза легче (вес порядка 9 кг) и отвечают всем требованиям NASA по безопасности и функциональности.

Из основных изменений отмечаются шлем и козырек, которые теперь встроены в сам костюм, и сенсорные перчатки. Для выходов в открытый космос данный костюм не предназначен, а использовать его планируется только в случае возникновения нештатных ситуаций на пилотируемом корабле.

Темы: Видео ролики, NASA
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Комментарии читателей
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26.01.2017, 16:12
Гость: макар

зачем изобретать мерседес если можно использовать хорошо работающий ушастый запорожец
26.01.2017, 14:11
Гость: +++

А скафандры лунной миссии Апполон уже вышли из моды ? Зачем изобретать новое, когда можно использовать хорошо забытое и хорошо работающее старое ( в данном случае лунные скафандры).
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