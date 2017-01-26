NASA показало новый скафандр для астронавтов корабля Starliner

Компания Boeing представила космический скафандр для астронавтов пилотируемого корабля Starliner.



Фото с сайта nasa.gov

По сравнению с аналогичными версиями для шаттлов, новые скафандры примерно в 1,5 раза легче (вес порядка 9 кг) и отвечают всем требованиям NASA по безопасности и функциональности.

Из основных изменений отмечаются шлем и козырек, которые теперь встроены в сам костюм, и сенсорные перчатки. Для выходов в открытый космос данный костюм не предназначен, а использовать его планируется только в случае возникновения нештатных ситуаций на пилотируемом корабле.