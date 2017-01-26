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«Ростелеком» запустил аналог WhatsApp и Skype

12:08 26.01.2017

Пользователям iOS и Android стало доступно приложение компании «Ростелеком» для обмена аудио- и видеозвонками, которое в будущем, по мнению разработчиков, сможет заменить зарубежные аналогичные программы, например, Skype.


Фото с сайта play.google.com

Приложение под названием «Аллё Доступный роуминг» сейчас доступно только жителям Воронежа. Пользователи могут принимать вызовы на выделенный городской телефон (для звонящего стоимость звонка будет вычисляться по стандартному тарифу) и совершать бесплатные звонки через Сеть, сообщает «Российская Газета». Также можно общаться в роуминге по тарифам домашнего региона и звонить с мобильного на городские и мобильные номера в любом регионе России, и подключать дополнительные номера к своему основному мобильному.

Ожидается, что до конца февраля услуга станет доступна и пользователям из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Омска, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Перми и Челябинска.

До конца первого полугодия в сервисе также должна появиться и возможность обмена текстовыми сообщениями.

Для тестирования сервиса предлагается 20 бесплатных минут разговоров. 

Темы: Новости IT компаний, Софт и разработка новых программ, «Ростелеком»
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Комментарии читателей
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26.01.2017, 16:13
макар

скайп не может прослушиватся ФСБ
26.01.2017, 16:13
написано -

20 бесплатных мин. для тестирования :)
26.01.2017, 14:31
FEDOT

За последние 30 лет что в РФ ВДРУГ стало бесплатным? Да наши власти за бабло и родную мать продадут.
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