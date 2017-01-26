«Ростелеком» запустил аналог WhatsApp и Skype

Пользователям iOS и Android стало доступно приложение компании «Ростелеком» для обмена аудио- и видеозвонками, которое в будущем, по мнению разработчиков, сможет заменить зарубежные аналогичные программы, например, Skype.



Фото с сайта play.google.com

Приложение под названием «Аллё Доступный роуминг» сейчас доступно только жителям Воронежа. Пользователи могут принимать вызовы на выделенный городской телефон (для звонящего стоимость звонка будет вычисляться по стандартному тарифу) и совершать бесплатные звонки через Сеть, сообщает «Российская Газета». Также можно общаться в роуминге по тарифам домашнего региона и звонить с мобильного на городские и мобильные номера в любом регионе России, и подключать дополнительные номера к своему основному мобильному.

Ожидается, что до конца февраля услуга станет доступна и пользователям из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Омска, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Перми и Челябинска.

До конца первого полугодия в сервисе также должна появиться и возможность обмена текстовыми сообщениями.

Для тестирования сервиса предлагается 20 бесплатных минут разговоров.