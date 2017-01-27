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50 лет назад был подписан межправительственный Договор о космосе

12:45 27.01.2017

50 лет назад, 27 января 1967 года был подписан межправительственный Договор о космосе или, как звучит полное официальное название документа – «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела».


Фото с сайта roscosmos.ru

Договор является основой международного космического права. Его подписали Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз. Сегодня уже более 100 стран являются участниками Договора.

Договор о космосе определяет принципы международного космического права:
принцип равноправия государств,
принцип мирного использования космического пространства,
принцип мирного решения международных споров,
принцип сотрудничества государств,
принцип взаимопомощи,
принцип регистрации,
принципы в прикладных видах космической деятельности.

По этому договору деятельность в космосе должна осуществляться в интересах всех стран, независимо от степени их экономического и научного развития, в интересах поддержания международного мира и безопасности. Ни одно государство не может присвоить себе космическое пространство или небесное тело каким бы то ни было путем.

Космонавты и астронавты разных государств в соответствии с Договором должны оказывать возможную помощь друг другу в своей деятельности в космосе или на небесных телах, а все станции, установки, оборудование и космические корабли на Луне и других небесных телах открыты для представителей других государств на основе взаимности. Все участники Договора обязались оказывать помощь космонавтам и астронавтам в случае аварии, а также обмениваться информацией о космических явлениях, которые могут поставить под угрозу безопасность космонавтов.

Среди основных положений документа - запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Этот договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только в мирных целях и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных манёвров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

Как и 50 лет назад, так и сегодня Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства является основной для международного сотрудничества в космосе.

Темы: История СССР, Роскосмос
Источник: «РОСКОСМОС»
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 19:28
Гость: ВВВ

Поправка - 72 года и не особа...
27.01.2017, 18:24
Гость: чуваки, гордящиеся успехами страны,

которую они развалили и продали.
))))))
27.01.2017, 18:13
Гость: ВВВ

А 62 года назад была снята блокада ЛЕНИНГРАДА. Но, ни одна особа на КМ об этом даже не вспомнила...
Все комментарии (4)
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