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Медведев создал фонд продвижения российского ПО за рубежом

14:45 27.01.2017

Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Российского фонда развития информационных технологий.


© KM.RU, Кирилл Зыков

В настоящее время уже оформлены все документы, в том числе и устав. Данный фонд был создан в целях поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Организация будет способствовать продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, обеспечивать взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого ПО, организации его тестирования и «пилотного» внедрения.

Как сообщает «Российская газета», принятие документа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета помимо тех, которые были предусмотрены в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.

Темы: Софт и разработка новых программ, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 20:48
С

таким же успехом Медведко мог бы создать фонд по продвижению расейских тракторов.
Памятник выброшенным на ветер деньгам.
27.01.2017, 20:19
Сергей

Так создал, или подписал? Он создать не способен ничего.
27.01.2017, 17:44
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Российское ПО для подсчёта голосов на выборах пользуется успехом в США и ЕС!
Все комментарии (7)
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