Медведев создал фонд продвижения российского ПО за рубежом

Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Российского фонда развития информационных технологий.



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В настоящее время уже оформлены все документы, в том числе и устав. Данный фонд был создан в целях поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Организация будет способствовать продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, обеспечивать взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого ПО, организации его тестирования и «пилотного» внедрения.

Как сообщает «Российская газета», принятие документа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета помимо тех, которые были предусмотрены в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.