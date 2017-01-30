Пентагон решил оценить способность России и Китая пережить ядерный удар

Американское разведывательное сообщество и стратегическое командование Вооруженных сил США намерены изучить способность государственных структур России и Китая пережить ядерный удар и продолжить функционировать.



Фото David B. Gleason с сайта wikimedia.org

По информации Bloomberg, исследование было заказано Конгрессом по инициативе обеих основных партий, «представители которых озабочены растущей военной мощью Китая и испытывают подозрения в отношении намерений президента России Владимира Путина».

Работа над исследованием контролируется канцелярией директора Национальной разведки США, а также штабом Стратегического командования (US Strategic Command, управляет стратегическими ядерными силами).

По результатам работы должен быть представлен доклад, оценивающий способность руководства к выживанию, военного командования и структур управления РФ и КНР, а также способность стран продолжать выполнять государственные программы.