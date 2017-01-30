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Пентагон решил оценить способность России и Китая пережить ядерный удар

10:45 30.01.2017

Американское разведывательное сообщество и стратегическое командование Вооруженных сил США намерены изучить способность государственных структур России и Китая пережить ядерный удар и продолжить функционировать.


Фото David B. Gleason с сайта wikimedia.org

По информации Bloomberg, исследование было заказано Конгрессом по инициативе обеих основных партий, «представители которых озабочены растущей военной мощью Китая и испытывают подозрения в отношении намерений президента России Владимира Путина».

Работа над исследованием контролируется канцелярией директора Национальной разведки США, а также штабом Стратегического командования (US Strategic Command, управляет стратегическими ядерными силами).

По результатам работы должен быть представлен доклад, оценивающий способность руководства к выживанию, военного командования и структур управления РФ и КНР, а также способность стран продолжать выполнять государственные программы. 

Темы: Военные технологии, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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30.01.2017, 17:25
Гость: Укров обманули

Будапештский меморандум - это совместная обмануловка (можно подобрать и неприличное слово), чтобы заставить укропитеков отдать ЯО в Россию.
30.01.2017, 17:09
Гость: Всё это давно Генштабом проанализироавано

При равном количестве боеголовок и способности наших СЯС беспрепятственно проникать сквозь ПРО на территорию США, которая в 3 раза меньше, плотность ядерного воздействия наших СЯС будет по крайней мере в 3 раза эффективнее. Ничего от Штатов не останется. Плюс торпеды Т-15, разработанные великим демократом академиком А.Д.Сахаровым, только они сейчас самонаводящиеся, с радиусом действия несколько тысяч миль. А может они уже и сейчас на позициях? И ждут своего часа?
30.01.2017, 15:03
Гость: Demon

Старая песня. Сама по себе тема не нова. А то, что эту тему в очередной раз публично озвучивают это говорит о слабости американцев. Таким образом они рассчитывают как в старые добрые времена СССР, побряцать своим ядерным оружием попугать наше руководство возможностью его применения, чтобы наше руководство было более сговорчивым в интересующих их вопросах. А на самом деле они нас боятся до усрачки. И если мы такие же вещи начнем загибать, да с Кубой начнем вести переговоры о размещении на ее территории своего тактического ядерного оружия, то тогда они станут очень сговорчивыми в интересующих нас вопросах. С бандитами и грабителями как американцы нужно разговаривать только с позиции силы на понятном для них языке. Эти уроды понимают только силу.
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