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Основатель SpaceX и Tesla Motors начал бурить тоннель под Лос-Анджелесом

12:12 1.02.2017

Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla Motors, приступил к бурению тоннеля под Лос-Анджелесом.


Маск в 2013 году в Дублине. Фото Heisenberg Media с сайта wikimedia.org

В настоящее время около офиса SpaceX уже выкопана «тестовая траншея». Ее ширина составляет порядка 9 метров, длина - 15 метров, глубина - 4,5 метра, сообщает Wired.

По словам Маска, тоннель будет идти до аэропорта Лос-Анджелеса, расположенного в другой части города.

Для строительства тоннеля на территории SpaceX согласовывать проект с властями не нужно, но для продолжения бурения Маску необходимо получить соответствующее разрешение.

«Если быть честным, я понятия не имею, что делаю», - сказал Маск. Он планирует выяснить, что необходимо сделать для увеличения скорости строительства на 500-1000%.

Напомним, что о новом проекте Маск объявил в конце декабря прошлого года. Он отмечал, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе, поэтому он решил начать копать тоннели. Многими данное заявление было расценено как шутка, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения.

Темы: Лос-Анджелес, США
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 18:00
Николя

Похоже пневмотранспорт не оправдал.
01.02.2017, 16:37
мик

еще можно телепортироваться или по старинке летать.
01.02.2017, 16:28
Даешь

метро в Крым!
Все комментарии (8)
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