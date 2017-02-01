Основатель SpaceX и Tesla Motors начал бурить тоннель под Лос-Анджелесом

Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla Motors, приступил к бурению тоннеля под Лос-Анджелесом.



Маск в 2013 году в Дублине. Фото Heisenberg Media с сайта wikimedia.org

В настоящее время около офиса SpaceX уже выкопана «тестовая траншея». Ее ширина составляет порядка 9 метров, длина - 15 метров, глубина - 4,5 метра, сообщает Wired.

По словам Маска, тоннель будет идти до аэропорта Лос-Анджелеса, расположенного в другой части города.

Для строительства тоннеля на территории SpaceX согласовывать проект с властями не нужно, но для продолжения бурения Маску необходимо получить соответствующее разрешение.

«Если быть честным, я понятия не имею, что делаю», - сказал Маск. Он планирует выяснить, что необходимо сделать для увеличения скорости строительства на 500-1000%.

Напомним, что о новом проекте Маск объявил в конце декабря прошлого года. Он отмечал, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе, поэтому он решил начать копать тоннели. Многими данное заявление было расценено как шутка, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения.