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Google намерена засудить россиянина-спамера за букву «ɢ»

15:52 1.02.2017
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Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com.

Адрес сайта Попова практически идентичен URL поисковой системы Google. Россиянин использовал Unicode-символ 0262 — «ɢ», практически неотличимый от первой буквы в названии компании.

Google обвиняет Попова в массовой рассылке спама и сборе персональной информации пользователей. В жалобе значится, что владелец фальшивого домена Google атакует юзеров множественными всплывающими окнами и распространяет вредоносное программное обеспечение.

Издание Motherboard связалось с Поповым и выяснило, что россиянин уверен в своей правоте и не собирается отдавать ценный домен интернет-гиганту.

В ноябре 2016 года специалисты компании Analytics Edge обнаружили необычные сообщения от реферального спама в Google Analytics. В послании значилось Vote for Trump («Голосуйте за Трампа»), а источником оказался домен ɢoogle.com.

После объявления победы Трампа на выборах президента США на сайте Попова появилось сообщение с поздравлениями, адресованными американцам.

Темы: Новости IT компаний, Google
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2017, 19:35
Гость: ага

А ещё КАКИЕ СКАЗКИ гугль будет ВСЕМ РАССКАЗЫВАТЬ? ГУГЛЬ НАДО ЗАПРЕТИТЬ ВО ВСЕХ СТРАНАХ, КАК В КИТАЕ!
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