Опубликованы качественные фотографии колец Сатурна

На сайте NASA появились детализированные снимки колец Сатурна, сделанные аппаратом «Кассини».



Фото с сайта nasa.gov

Изображения позволяют разглядеть объекты, диаметр которых достигает 550 метров. Фотографии были получены, когда аппарат проходил мимо внешнего края системы колец, что позволило запечатлеть такие мелкие структуры, как «соломинки» (straws) и «пропеллеры» (propellers), сформировавшиеся благодаря гравитационному воздействию одного из естественных спутников планеты.



Фото с сайта nasa.gov

Напомним, облет колец аппаратом «Кассини»начался в ноябре прошлого года. Зонд приступил к одной из последних своих миссий, названной «Орбиты, касающиеся колец» (Ring-Grazing Orbits). Всего аппарат должен сделать порядка 20 оборотов вокруг Сатурна.



Фото с сайта nasa.gov

После этого должна начаться последняя фаза жизни зонда под названием «Гранд-финал». 15 сентября 2017 года он погрузится в атмосферу планеты.