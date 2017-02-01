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В Томске начались первые в России «Космические уроки»

17:26 1.02.2017

Первый из серии космических уроков - «Электромагнитная среда обитания человечества» - с прямым включением Международной космической станции прошел сегодня для учащихся Томской области.


Фото с сайта tpu.ru

Серия «Космические уроки» - совместный проект, подготовленный при сотрудничестве Роскосмоса, администрации Томской области, телекомпании ВГТРК, РКК «Энергия», Минобрнауки, Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Академии наук. Его целью является формирование знаний и воспитание чувства национальной гордости у нового поколения за вклад советских и российских ученых в научно-технический прогресс.

На первом уроке речь пошла об ученых, сыгравших свою роль в фундаментальных открытиях, без которых современную цивилизацию было невозможно представить: Александр Попов, Лев Термен, Жорес Алферов, Константин Циолковский, Сергей Королев и еще целый ряд выдающихся ученых - наших соотечественников.

На борту МКС свою часть урока провели космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий. Они с удовольствием ответили на вопросы любознательных школьников, отметив, что Томск по праву можно считать космическим городом, ведь именно в Томском политехническом университете был изготовлен спутник, доставленный недавно на МКС для запуска на орбиту.

Во время сеанса прямой связи с МКС школьники Томской области не только пообщались с российскими членами экипажа станции, задав им свои вопросы, но стали участниками наземной части космического эксперимента. Так, по чертежам космических конструкторов ученики 2-й школы села Кожевниково на экспериментальном образце 3D-принтера напечатали деталь, предназначенную для космической станции. К прямому включению присоединилось сразу несколько школ в Томской области.

Темы: Наука и инновации в России, Роскосмос
Источник: «РОСКОСМОС»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2017, 18:55
Гость: когда последний ракетостроительный завод закроется,

уроки очень пригодятся. Будут, как теперь, ходить маршем миллионов с фотографиями утонувшей станции "Союз"
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