Создан уникальный летающий робот-летучая мышь

Американские ученые разработали летающего робота Bat Bot, способного заменить обычные беспилотные аппараты.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Видео с демонстрацией работы беспилотника было опубликовано на YouTube-канале журнала Science Magazine.

В воздухе Bat Bot способен имитировать полет летучих мышей, например, парить и пикировать. Размах крыльев аппарата составляет порядка 50 сантиметров, а его вес - около 93 граммов.

Bat Bot, по словам разработчиков, безопаснее квадрокоптеров и может выполнять более сложные операции. Также отмечается, что при столкновении с препятствиями робот-летучая мышь не получает повреждений.