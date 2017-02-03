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Создан уникальный летающий робот-летучая мышь

11:16 3.02.2017

Американские ученые разработали летающего робота Bat Bot, способного заменить обычные беспилотные аппараты.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Видео с демонстрацией работы беспилотника было опубликовано на YouTube-канале журнала Science Magazine.

В воздухе Bat Bot способен имитировать полет летучих мышей, например, парить и пикировать. Размах крыльев аппарата составляет порядка 50 сантиметров, а его вес - около 93 граммов.

Bat Bot, по словам разработчиков, безопаснее квадрокоптеров и может выполнять более сложные операции. Также отмечается, что при столкновении с препятствиями робот-летучая мышь не получает повреждений.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новые технологии, Технические новинки, Робототехника
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