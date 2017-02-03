51 год назад была совершена первая в истории мягкая посадка на Луну

3 февраля 1966 года впервые в истории человечества была совершена мягкая посадка на поверхность Луны советской автоматической лунной станции (АЛС) «Луна-9» и осуществлена передача первой в мире круговой фотопанорамы с естественного спутника Земли.



Луна-9. Фото Андрей Бутко с сайта wikimedia.org

АЛС «Луна-9» была запущена с космодрома Байконур 31 января 1966 года с помощью ракеты-носителя «Молния-М».

На трассе перелета к Луне 1 февраля была проведена коррекция траектории. При подлете к Луне была включена система астроориентации, которая осуществила поиск и захват сначала Солнца, а затем Луны и Земли. Была построена лунная вертикаль, которую поддерживала система управления.

На высоте 75 км от поверхности Луны (за 48 секунд до посадки) по сигналу с высотомера были отделены два навесных отсека, включена двигательная установка и произведен наддув баллонов-амортизаторов.

На расстоянии 260-265 метров от поверхности выключился основной двигатель, который обеспечил гашение скорости с 2600 м/с до нескольких м/с, и спуск происходил в режиме парашютирования при работающих управляющих соплах КТДУ. На этом участке был высвобожден ленточный датчик-щуп длиной 5 метров, который при соприкосновении с лунной поверхностью выдал команду на отстрел АЛС.

3 февраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 секунд московского времени автоматическая лунная станция впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхности Луны на западном крае Океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и Марий.

Через 4 минуты 10 секунд после посадки, произошел сброс амортизационных баллонов, раскрылись лепестковые антенны, выравнивая станцию на лунной поверхности, и начался первый в мире сеанс радиосвязи с аппаратом, находящемся на поверхности другого небесного тела. По команде с Земли была включена телевизионная камера.

При первой съемке не удалось получить качественных снимков из-за низкой высоты Солнца над горизонтом (3 градуса). В период до 6 февраля было проведено 7 сеансов связи со спускаемым аппаратом общей продолжительностью более 8 часов. На Землю были переданы первые в мире панорамы лунной поверхности, полученные при различных высотах Солнца над горизонтом (7, 14, 27 и 41 градус).

Программа полета станции «Луна-9» была выполнена полностью.