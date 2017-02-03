В феврале можно будет увидеть МКС невооруженным глазом

С 3 по 15 февраля 2017 г. продлится период вечерней видимости МКС над Москвой, Европейским и Центральным регионами России.



Фото с сайта wikimedia.org

Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 18-00 мск в виде яркой быстро двигающейся звезды, сообщает Московский планетарий.

МКС движется очень быстро, и поймать ее с помощью оптического прибора крайне сложно. Невооруженным глазом при определенных условиях она видна очень хорошо. По яркости Международная космическая станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу обращает на себя внимание наблюдателей.

МКС всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. Видимой с Земли МКС становится при совпадении нескольких факторов – станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна. Соответственно такие благоприятные условия периодически наблюдаются в разных частях нашей планеты.

В России ближайший благоприятный период видимости МКС наступит с 3 по 15 февраля. Наблюдать станцию можно будет после 18-00 в Европейской и Центральной частях нашей страны.

«Существует несколько простых рекомендаций для тех, кто хочет увидеть пролет МКС. В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах, например МКС Детектор или ISSSpotter. Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца», - рассказал Ярослав Турилов, руководитель астрономического комплекса Московского Планетария.

Рассчитать время и даты видимости МКС над нужным регионом России можно на сайте: http://www.heavens-above.com/, введя координаты местонахождения в правом верхнем углу. В частности, станцию можно будет увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске.