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Представлена анимация полета к альфе Центавра

18:00 6.02.2017

Ученые Майкл Хиппке и Рене Хеллер опубликовали видео, на котором показан полет зонда к альфе Центавра.


Стоп-кадр из видео в YouTube

По словам разработчиков, предложенный ими способ является довольно экономным, а сам полет займет около 140-150 лет. Для его осуществления потребуется огромный световой парус, способный разогнать микрозонд массой около 10 граммов до 20% от скорости света.

По мере приближения к звезде зонд должен будет развернуть паруса в ее сторону и таким образом затормозить вблизи нее. 

Темы: Видео ролики, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 22:06
10 граммов в сердце постой,

не зови...
06.02.2017, 21:25
Зонд

весом в 10 граммов - это мощь!
06.02.2017, 21:19
Димон иде бабло?

запизнесменили на анимацию полета за пределы вселенной, в рамках инноваций.
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