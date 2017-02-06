Представлена анимация полета к альфе Центавра

Ученые Майкл Хиппке и Рене Хеллер опубликовали видео, на котором показан полет зонда к альфе Центавра.



Стоп-кадр из видео в YouTube

По словам разработчиков, предложенный ими способ является довольно экономным, а сам полет займет около 140-150 лет. Для его осуществления потребуется огромный световой парус, способный разогнать микрозонд массой около 10 граммов до 20% от скорости света.

По мере приближения к звезде зонд должен будет развернуть паруса в ее сторону и таким образом затормозить вблизи нее.