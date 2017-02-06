В Китае найдены кости крокодилов, живших 3000 лет назад

Археологи обнаружили в Китае останки крокодилов, живших порядка 3000 лет назад.



Китайский аллигатор. Фото с сайта wikimedia.org

Находка была сделана случайно - ученые наткнулись на древние кости во время проведения раскопок в подземной пещере в районе города Сиань, сообщает China Daily.

По словам специалистов, на данной территории рептилии существовали во времена династии Западная Чжоу (с 11 века до 771 года до новой эры). Также отмечается, что в те времена климат Северо-Западного Китая был гораздо более влажным, вероятно, субтропическим, а в месте обнаружения останков находился крупный водоем и несколько озер.

Археологами также было найдено 10 могил, засыпанные колодцы, руины здания, две гончарные печи и свыше 100 подземных полостей со множеством изделий из бронзы, камня, кости и керамики.