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В Китае найдены кости крокодилов, живших 3000 лет назад

12:25 6.02.2017

Археологи обнаружили в Китае останки крокодилов, живших порядка 3000 лет назад.


Китайский аллигатор. Фото с сайта wikimedia.org

Находка была сделана случайно - ученые наткнулись на древние кости во время проведения раскопок в подземной пещере в районе города Сиань, сообщает China Daily.

По словам специалистов, на данной территории рептилии существовали во времена династии Западная Чжоу (с 11 века до 771 года до новой эры). Также отмечается, что в те времена климат Северо-Западного Китая был гораздо более влажным, вероятно, субтропическим, а в месте обнаружения останков находился крупный водоем и несколько озер.

Археологами также было найдено 10 могил, засыпанные колодцы, руины здания, две гончарные печи и свыше 100 подземных полостей со множеством изделий из бронзы, камня, кости и керамики.

Темы: Китай, Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 14:32
Изя

Это все хорошо... Но где же кости китайцев, живших три тысячи лет назад? Туговато в Китае со старинными кладбищами... все какие-то белые отморозки на них захоронены...
06.02.2017, 14:26
Татьяна Алексеевна

Целых 3 тысячи лет назад в Китае ползали крокодилы.Ну,тогда экология была совсем другая и населения было гораздо меньше.
06.02.2017, 14:14
посути

Неужели предками китайцев были кракодилы? Если это подтвердится, то это будет настоящая сенсация.
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