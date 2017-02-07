На YouTube появилось видео быстро вращающегося «торнадо» из рыб

На YouTube-канале BBC Earth было опубликовано видео, на котором показана похожая на торнадо стая анчоусов.



Стоп-кадр из видео в YouTube

По словам ученых, поведение рыб связано с защитой от хищников. В частности, анчоусы формируют большую массу - «клубок-приманку» (bait ball), который призван отпугнуть врагов. При этом подобные стаи привлекают больших хищников, например, акул, которые с помощью стремительных атак способны разбить этот клубок на части.