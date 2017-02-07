Ученые назвали китайских мух разносчиками гена устойчивости к антибиотикам

Ученые из Кардиффского университета пришли к выводу, что обитающие на китайских фермах мухи являются переносчиками гена устойчивости к антибиотикам.



Фото: James Lindsey's Ecology of Commanster Site

Эти насекомые оказались носителями супербактерий (микроорганизмы, которые получили свое название за их резистентность к определенным лекарственным препаратам).

Карбапенемы и колистин являются антибактериальными препаратами «последней инстанции» и применяются для борьбы с микроорганизмами, невосприимчивыми к другому лечению, но в 2015 году в Китае были найдены бактерии, устойчивые к колистину, сообщает New Scientist.

Гены резистентности, по словам авторов работы, возникли на китайских фермах, где антибиотики добавляются в корма для сельскохозяйственных животных. Примерно треть бактерий E.coli, отобранных там, были устойчивы к карбапенемам, а четверть - к колистину. Также ученые обнаружили высокий уровень резистентных бактерий в собачьих фекалиях и в мухах на куриных фермах.

Мухи, считают ученые, способны переносить микроорганизмы с ферм в города и таким образом распрострять гены устойчивости к антибиотикам.