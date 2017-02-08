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Роскомнадзор назвал основные источники угроз в Интернете

12:19 8.02.2017
Фото с сайта rkn.gov.ru
Фото с сайта rkn.gov.ru
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7 февраля состоялось открытие Международного форума по кибербезопасности (Cyber Security Forum–2017), приуроченного к Международному дню безопасного Интернета (Safer Internet Day), на котором выступила заместитель руководителя Роскомнадзора А. А. Приезжева с докладом «Кибербезопасность как основное условие обеспечения защиты прав субъектов персональных данных в цифровом пространстве».

В своем выступлении А. А. Приезжева выделила основные источники угроз в киберпространстве. Такими угрозами являются хищение персональных данных при помощи фишинга, использования пользователями «серых» мобильных приложений и незащищенных каналов коммуникаций. Открытые источники хранения персональных данных, геолокационные сервисы также могут представлять собой угрозу для утечек личных данных, а повсеместная практика принятия условий пользовательского соглашения «по умолчанию» лишь облегчает задачу злоумышленникам.

По мнению А. А. Приезжевой, большинство из рассматриваемых угроз возможно нивелировать путём повышения уровня информированности о правах и обязанностях всех участников процесса обработки персональных данных, уделяя особое внимание субъектам персональных данных. Для достижения вышеуказанных целей Роскомнадзором определены приоритетные задачи: стимулирование добросовестного поведения в Сети и совершенствование механизмов регулирования области персональных данных, в т.ч. применение механизмов саморегулирования.

Для выявления, пресечения и предотвращения негативных последствий этих угроз необходимо внедрение комплексного системного подхода, который был разработан и презентован Роскомнадзором как «Стратегия информационно-публичной деятельности Уполномоченного органа на период до 2020 года».

Темы: Компьютерная безопасность, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Роскомнадзор
Источник: Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 17:08
Гость: Основной имсточник

для них был и остаётся только один- это народ.
08.02.2017, 14:17
Гость: SL

Убивают Роскомнадзоровские блокировки. Эротику и культурный секс весь поудаляли. Гомосятина и прочие извращения смотрите пожалуйста. Теперь понятно кто у нас во власти.)))
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