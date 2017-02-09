Найдено объяснение происхождению загадочного шума от метеоров

Американские ученые из Сандийских национальных лабораторий в Нью-Мексико нашли объяснение странному шуму, который люди слышат во время падения метеоров, хотя из-за больших расстояний звук должен достичь их только через несколько минут.

Специалисты считают, что яркий свет, возникающий из-за сгорания космического тела, вызывает увеличение температуры поглощающих излучение наземных предметов, являющихся диэлектрическими преобразователями. К ним, например, относятся листья, волосы или одежда. Повышение температуры вблизи них приводит к возникновению колебаний воздуха, которые воспринимаются очевидцами как шум, сообщает Phys.org.

Для проверки своей теории, авторы работы изучили фотографии и видео с метеорами и измерили интенсивность излучаемого света. Затем был произведен расчет шума, который производится различными наземными предметами.

После этого ученые провели эксперимент, в котором они генерировали яркие вспышки и наблюдали могут ли определенные материалы испускать звук, похожий на тот, что слышат наблюдатели метеоров. Результаты подтвердили верность фотоакустической гипотезы.