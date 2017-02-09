В Антарктиде обнаружено четыре мертвых озера

Группа ученых обнаружила в недрах Антарктиды четыре обмельчавших связанных озера, которые скрыты под расположенным недалеко от моря Амундсена шельфовым ледником Туэйтс на западе материка.



Фото с сайта esa.int

С июня 2013 года по январь 2014-го вода из этих озер попала в Мировой океан, а причина этого заключается в подмывании талой водой вышележащего основания ледника, сообщается на сайте Европейского космического агентства.

По оценкам специалистов, суммарная площадь поверхности подледниковых озер составляет около 700 квадратных километров, а объем попавшей из них в океан жидкой воды составляет примерно 3,5 кубических километра. Максимальная скорость стока - около 240 кубических метров в секунду.

Обмеление подледных озер, по мнению авторов работы, происходит с периодичностью 20-28 лет и оно на 10% процентов увеличило скорость соскальзывания ледника Туэйтс (примерно 11 метров в сутки) в океан, что приводит к росту уровня Мирового океана. По оценкам экспертов, Туэйтс окажется в океане через 200-900 лет.