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На Kickstarer начали собирать деньги на геймерские смарт-часы

12:41 9.02.2017

На площадке Kickstarer был объявлен сбор средств на смарт-часы Gameband от FMTwo Game Inc, ориентированных на геймеров.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Разработчики планируют собрать 75 тысяч долларов.

Часы имеют чип Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей (320х320 точек) и будут доступны в различных вариантах дизайна и с разным набором игр.

Например, часы красного цвета имеют такие предустановленные игры, как Pong, Crystal Castles, Asteroids от Atari и другие. Еще один вариант часов даст возможность поиграть в Terraria.

Часы также оснащены слотом для карточек microSD объемом до 256 гигабайт.

Оформить предварительный заказ на устройство можно за 99 долларов.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новинки науки и техники, Технические новинки
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