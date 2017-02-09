На космодроме Восточный началась подготовка к новому запуску

Специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») начали монтаж технологического оборудования для разгонного блока «Фрегат» в сооружениях Стартового и Технического комплексов космодрома Восточный.



Фото с сайта kremlin.ru

Оборудование изготовлено НПО им. С.А.Лавочкина, оно устанавливается в помещениях командного пункта, стартового сооружения Стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов Унифицированного технического комплекса.

Завершить монтаж и пуско-наладочные работы планируется до конца апреля. Далее, согласно технологии, будут проведены автономные и комплексные испытания.

Космодром «Восточный» - первый гражданский космодром России - строится в 8000 километрах от Москвы и в 180-ти километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. 28 апреля 2016 г. с космодрома состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».