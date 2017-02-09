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На космодроме Восточный началась подготовка к новому запуску

16:17 9.02.2017

Специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») начали монтаж технологического оборудования для разгонного блока «Фрегат» в сооружениях Стартового и Технического комплексов космодрома Восточный.


Фото с сайта kremlin.ru

Оборудование изготовлено НПО им. С.А.Лавочкина, оно устанавливается в помещениях командного пункта, стартового сооружения Стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов Унифицированного технического комплекса.

Завершить монтаж и пуско-наладочные работы планируется до конца апреля. Далее, согласно технологии, будут проведены автономные и комплексные испытания.

Космодром «Восточный» - первый гражданский космодром России - строится в 8000 километрах от Москвы и в 180-ти километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. 28 апреля 2016 г. с космодрома состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Темы: Роскосмос
Источник: ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 21:47
Сергей Ярославль

К 100-летию космического полёта Ю.А. Гагарина точно должны успеть. Если воровать немного поменьше будут.
09.02.2017, 19:54
ВВВ

Внушает! Каждый год по ракете. К апрелю-то успеют?
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