Названы лучшие и худшие игры жанра RPG за последних 5 лет

С 2012 по 2016 год вышло свыше 1800 игр жанра RPG



Фото с сайта cdprojektred.com

Сайт RPG Codex опубликовал результаты опроса геймеров, в котором им предлагалось назвать лучшие и худшие игры жанра RPG, вышедшие за последние 5 лет.

По информации SteamSpy, с 2012 по 2016 год вышло свыше 1800 игр этого жанра, но список был урезан до 200 позиций, а всего в опросе приняли участие 800 человек.

Лучшей игрой был назван «Ведьмак 3: Дикая Охота» (студия CD Projekt RED), а второе место досталось Age of Decadence. Замыкает тройку лидеров Divinity: Original Sin.

В топ-10 лучших игр также попали Dark Souls, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut, FTL, Underrail и NEO Scavenger.

Что касается худших игр, то фанаты жанра на первое поставили Fallout 4 от компании Bethesda. Стоит отметить, что в самой студии эту игру называют самым успешным проектом в истории. За Fallout 4 следует игра Dragon Age: Inquisition, а третье место в списке худших игр заняла Sword Coast Legends, четвертое - Diablo III.