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Опубликованы новые подробности о причинах последнего массового вымирания

10:53 10.02.2017

Геофизики из Канады и США опубликовали новые подробности о последнем великом вымирании, связанные с формированием Деканских траппов в Индии.


Деканские траппы. Фото Nicholas с сайта wikimedia.org

По словам ученых, рождение магматической провинции началось около 68 миллионов лет назад и было вызвано вулканической активностью не одной, а двух горячих точек, сформированных мантийными плюмами, которые находятся под островом Реюньон и, вероятно, Коморским архипелагом в Индийском океане, сообщается в журнале Science.

Попавшая наружу расплавленная материя из недр Земли, по оценкам специалистов, в объеме составила 40 и 35 миллионов кубических километров, а вулканическая активность почти завершилась 20 и 40 миллионов лет назад, соответственно.

Выводы ученых основываются на результатах компьютерной реконструкции событий в мантии планеты, предшествующих возникновению Деканских траппов. Наблюдаемые сегодня геологические образования, вероятно, могли появиться только в случае активности одной, а не двух горячих точек.

Напомним, ранее возникновение Деканских траппов, находящихся на одноименном плоскогорье на полуострове Индостан и сложенных из древних магматических пород, связывалось с горячей точкой в районе современного острова Реюньон. С формированием геологической особенности специалисты связывают мел-палеогеновое вымирание, в результате которого исчезла шестая часть всех видов, в том числе и динозавры.

Темы: Гипотезы, открытия, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 13:01
Ольга

*****мел-палеогеновое вымирание, в результате которого исчезла шестая часть всех видов, в том числе и динозавры.******

На черных "камнях Ики" люди катаются, дерутся, кормят динозавров.
Значит, этим картинкам на камнях не менее 70 млн лет. Люди не такие как мы, то то что это люди - однозначно.
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