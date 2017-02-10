Опубликованы новые подробности о причинах последнего массового вымирания

Геофизики из Канады и США опубликовали новые подробности о последнем великом вымирании, связанные с формированием Деканских траппов в Индии.



Деканские траппы. Фото Nicholas с сайта wikimedia.org

По словам ученых, рождение магматической провинции началось около 68 миллионов лет назад и было вызвано вулканической активностью не одной, а двух горячих точек, сформированных мантийными плюмами, которые находятся под островом Реюньон и, вероятно, Коморским архипелагом в Индийском океане, сообщается в журнале Science.

Попавшая наружу расплавленная материя из недр Земли, по оценкам специалистов, в объеме составила 40 и 35 миллионов кубических километров, а вулканическая активность почти завершилась 20 и 40 миллионов лет назад, соответственно.

Выводы ученых основываются на результатах компьютерной реконструкции событий в мантии планеты, предшествующих возникновению Деканских траппов. Наблюдаемые сегодня геологические образования, вероятно, могли появиться только в случае активности одной, а не двух горячих точек.

Напомним, ранее возникновение Деканских траппов, находящихся на одноименном плоскогорье на полуострове Индостан и сложенных из древних магматических пород, связывалось с горячей точкой в районе современного острова Реюньон. С формированием геологической особенности специалисты связывают мел-палеогеновое вымирание, в результате которого исчезла шестая часть всех видов, в том числе и динозавры.