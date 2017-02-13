Россияне смогут «ходить» в банки, не вставая с дивана

Жителям отдаленных уголков России скоро не придется преодолевать огромные расстояния, чтобы добраться до ближайшего отделения банка



Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Удобнее станет и тем, кто не любит выходить из дома, даже имея на это веский повод. Во втором квартале в России будет запущен пилотный проект, позволяющий дистанционно предоставлять населению полный спектр банковских услуг. Об этом «Российской газете» сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев.

Речь идет о запуске системы удаленной идентификации и аутентификации клиентов кредитных организаций. Когда она заработает, получение услуг упростится максимально. Человек, являющийся клиентом хотя бы одного российского банка, сможет открыть вклад или счет в любой другой кредитной организации. При этом лично приходить туда и предъявлять паспорт уже не потребуется: банки смогут опознавать его по единой учетной записи в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Присутствие в офисе банка потребуется только в случае, если у кредитной организации появятся сомнения в добросовестности клиента.

Отмечается, что некоторые российские банки уже начали запускать облегченные варианты идентификации своих клиентов. Например, один крупный банк тестирует голосовую идентификацию клиентов, которые используют онлайн-приложением кредитной организации. В этом случае система при обращении пользователя к приложению сравнивает его голос с «эталонным» образцом, который был записан и прислан им самим ранее.

Еще одна кредитная организация решила использовать для идентификации биометрию лица. Система опознает клиента, когда он берет талон электронной очереди. Лицо человека сравнивается с уже имеющимися в базе данных изображениями, которые накопились в банке за последние годы. В результате такой предварительной идентификации операционист может быстрее получить все необходимые для работы с клиентом данные, повысить скорость, качество обслуживания и просто улучшить человеку настроение, обратившись к нему по имени-отчеству.

«На данном этапе развития биометрии и, если можно так выразиться, зрелости общества использовать такие технологии для надежного подтверждения банковских операций, как мне кажется, рано. Если брать тот же голос, то у одного и того же человека он может меняться в зависимости от того, в каком он сейчас настроении, болен он или здоров. То же самое можно сказать и о внешнем облике.Биометрические технологии, повторюсь, на нынешнем этапе их развития такие нюансы могут не учитывать», - говорит Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion.

Для базовой идентификации, проще говоря, узнавания клиентов для повышения их лояльности, предупреждения образования очередей эти системы, безусловно, можно использовать уже сейчас, уверен он: «Собственно, они во многих странах активно применяются уже несколько лет. Не только в банках, но и, к примеру, в фешенебельных магазинах».

По словам Ульянова, биометрические технологии сейчас вполне доступны, если вести речь о стоимости их внедрения. Так что банки, даже небольшие, при желании могли бы уже сейчас начать их использовать. «Но вряд ли это реально произойдет в перспективе трех - пяти лет, - сомневается эксперт. - Банки достаточно консервативны, да и население в том, что касается банковских услуг, - тоже. Например, такой сервис, как банк-клиент (ныне хорошо знакомый нам как интернет-банкинг), коммерческие компании начали использовать еще в начале 2000 годов. Граждане получили этот сервис и начали активно им пользоваться лишь спустя десятилетие».